SRPSKI SNUKER: Stoilković bolji od Nikšića za drugi trofej u sezoni

Četvorostruki uzastopni srpski šampion u finalu je savladao Vladana Niškića i revanširao mu se za poraz u finalu prvog prošlosezonskog turnira šampionata koji organizuje Snuker savez Srbije.



Srspki broj jedan bio je ubedljiv na turniru ne izgubivši nijedan frejm sve do finala. Maksimalnim rezultatom pobedio je Lea Viga, Sretena Vasića, Zorana Ćakića i u polufinalu, Marka Grbovića. Četvrti na nacionalnoj rang listi, Vladan Niškić, imao je teži put do meča za titulu. Četvrtfinalni meč protiv bečejca, Igora Stefanovića(8) I kragujevčanina, Saše Stojanovića(2) rešio je u svoju korist tek u petom odlučujućem frejmu i oba meča dobio sa 3:2. U finalnom okršaju u kome je debitovao sudija Aleksandar Radojević, Niškić je poveo sa 1:0 i najavio potencijalno iznenađenje. Međutim, Stoilković je odgovorio silovito i dobio sledeće tri partije. Najbolji veteran Srbije (40+) dobio je peti frejm a Stoilković šesti i tako trijumfovao rezultatom 4:2 stigavši do druge titule ove sezone posle tri odigrana turnira.

marko stoilković, foto: Promo



Na turniru je učestvovalo 35 igrača a zapažen uspeh ostvario je devetnaestogodišnjak, Andrej Jemcov, koji je stigao do svog prvog četrvtfinala iznenadivši u drugom kolu Mladena Petkovića(9) da bi ga među najboljih osam zaustavio Marko Grbović(3), osvajač prvog turnira u sezoni 2017/18. Do prvog trijumfa stigla je i Jelena Grujičić koja je iznenadila Đorđa Gajića u pretkolu a zatim i Vladimira Novakovića u prvoj rundi.



Na novoj rang listi SSS ima nekoliko promena među najboljih 16. Na vrhu su I dalje Stoilković, Stojanović, Grbović i Niškić a Zoran Ćakić ponovo je na petoj poziciji jer je prestigao Stefana Ćalića koji nije učestvovao na ovom turniru. Igor Stefanović zbacio je Mladena Petkovića sa osmog mesta na deveto a plasmanom u osminu finala, Sreten Vasić i Vladimir Ljubičić po prvi put su ušli u top16 što potencijalno može da im obezbedi debi na završnom turniru sezone “mastersu” gde učestvuje samo najboljih 16 igrača Srbije.



Krajem oktobra u snuker klubu “Maksimum” održan je drugi ovosezonski turnir veteranskog prvenstva Srbije (40+). Repriza finala prvog turnira je imala i istovetan rezultat, Vladan Niškić-leo Vig 2:1. Za razliku od prethodnog meča mala nijansa odlučila je pobednika jer se treći frejm završio ubacivanjem poslednje, crne kugle. U polufinale su se plasirali još i Jovan Koljenšić i Damir Ceronja koji su podelili treće mesto.



Treći turnir za veterane na programu je 26. novembra dok se četvrti rangirni turnir u konkurenciji seniora i poslednji u ovoj godini igra 16. i 17. decembra.

kurir.rs / kurir sport

foto: Promo

Kurir

Autor: Kurir