BUDI SE RADNIČKI: Vaterpolo u Kragujevcu ponovo živi

Vaterpolo u Kragujevcu i dalje živi, a svi parametri ukazuju na to da je kriza prošlost.

I ne samo to, u gradu na Lepenici stvaraju se uslovi da najtrofejniji srpski sport poslednjih godina doživi pravi prosperitet, a Radnički zauzme značajno mesto na velikoj sceni.

Iako je posle meteorskog uspona koji se dogodio za rekordno kratko vreme osvajanjem Kupa Evrope, nacionalnog Kupa, plasmana u finale Lige šampiona i trogodišnjeg uzastopnog učešća u finalu domaćeg plej-ofa, pretilo da se zbog teške finansijske krize ugasi jedan vaterpolo centar koji je praktično tek zaživeo, to se na sreću nije dogodilo.

Prvobitni klub je doduše prestao da postoji, ali vaterpolo u centru Šumadije nije prestao da se igra. Grupa entuzijasta okupljena oko direktora i svojevremeno proslavljenog vaterpoliste Jugoslava Vasovića i mladog, ali već sada trofejnog trenera Uroša Stevanovića, Kragujevački vaterpolo klub Radnički počela je da gradi na novim i slobodno se može reći zdravijim osnovama.

- Za kratko vreme, tačnije od leta 2016. preskočili smo nekoliko rangova takmičenja. Iz druge lige plasirali smo se u Prvu B, potom osvajanjem prvog mesta izborili smo učešće u Prvoj A ligi. Od starta sezone u uvodne tri utakmice zabeležili isto toliko pobeda, dve u šampionatu i jednu u Kupu. Nadu u optimizam nam daje činjenica da imamo najmlađi tim, ne samo u Srbiji, već u celoj Evropi sa prosekom od samo 18 godina. Ekipa je veoma talentovana, praktično sastavljena od kadeta i juniora, sa samo trojicom iskusnih igrača, a ono što je najvažnije je da su svi ti mladi igrači iz naše škole koje smo promovisali u prvotimce iz sopstvenog pogona - počinje priču strateg Kragujevčana Uroš Stevanović koji je kao pomoćnik selektora Dejana Savića od 2014. godine sa reprezentacijom osvojio sve što se moglo osvojiti.

Da Radničkom predstoje mnogo bolji dani i svetla budućnost na to upućuje nekoliko činjenica, pre svega podatak da je klub dobio status preduzeća u okviru gradske uprave. Na taj način rešena je rak rana za mnoge sportove, a posebno za vaterpolo u Srbiji - finansiranje:

- Dugujemo veliku zahvalnost upravi Grada Kragujevca i posebno gradonačelniku Radomiru Nikoliću, koji je prepoznao ovo što smo radili protekle dve godine i učinio sve da nam omogući normalno funkcionisanje. Pokazao se kao veliki prijatelj vaterpola, jer je uložio ogroman trud kako bi pronašao model da nam pomogne. To zaslužuje svako poštovanje. Posedujemo i odlične uslove za trening, jer na raspolaganju od ranije imamo besplatne termine na bazenima sportskog centra Park, pa sada u potpunosti možemo da se fokusiramo na rad - kaže Stevanović i dodaje:

- Imamo zaista izvanrednu vaterpolo školu koja broji oko 150 mališana. Sada želimo da proširimo kapacitet, jer za to posedujemo sve neophodne uslove i stvorimo bazu od 300 mladih vaterpolista. Iz kvantiteta ćemo sigurno proizvesti kvalitet, a na na to nam ukazuju i rezultati na koje smo ponosni. Po kategorizaciji Vaterpolo saveza Srbije, koja je napravljena na osnovu rezultata svih takmičarskih selekcija Radnički je drugi najuspešniji klub u zemlji u prošloj sezoni, dakle odmah iza Partizana. Takođe, Radnički je ove godine imao trojicu igrača na juniorskom prvenstvu Evrope i trojicu članova selekcije Srbije do 15 godina na čuvenom Memorijalu "Darko Čukić".

O ambicijama i planovima za budućnost Stevanović kaže:

- Pobede nad Starim Gradom, i posebno dva trijumfa na Banjicom za koju igraju juniori i omladinci Partizana, su nam pokazatelj da možemo da se uključimo u borbu za prva dva mesta i plasmanu u Super ligu što bi bio veliki uspeh. Međutim, s obzirom da se radi o veoma mladoj ekipi, prioritet će nam biti njihov razvoj i napredak, jer se zaista radi o grupi dečaka koji mogu da budu svetla budućnost srpskog vaterpola. Želimo da stvaramo mentalitet pobednika, nešto po čemu su prepoznatljivi srpski vaterpolisti širom sveta - konstatovao je Stevanović.

