JELENA LEVKO PRED MEČ SA CRNOM GOROM: Više se ne postavlja pitanje kvaliteta. Evo šta će da presudi

Šuter mađarskog Fehervara, međutim, napominje da Srpkinje moraju brzo da zaborave dobre rezultate iz Lajpciga, jer u nokaut fazi nema prava na grešku.

Meč sa Crnom Gorom u GETEK Areni u Lajpcigu zakazan je za nedelju u 17. 30 časova:

"Lep je osećaj biti prvi u grupi. Od kako sam u seniorskoj reprezentaciji, ne sećam se da smo bili prvi u grupi na nekom takmičenju. Nisam očekivala da ćemo biti prvi u grupi, ali verovala sam da možemo biti drugi ili treći. Bilo je ovo iznad mojih očekivanja i verovanja. Jako smo zadovoljni prvom fazom, ali o tome više ne smemo da razmšljamo. Moramo da budemo fokusirani na ono što sledi. Ako izgubiš, nema te više na turniru."

Crna Gora je dobro poznat rival....

"Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo na par takmičenja sa njima, kao i sada dve prijateljska pred put u Nemačku, kada smo jednu izgubili, a drugu pobedili. Imamo negativan skor. Pobediće onaj ko bude imao više želje i volje, ko bude borbeniji. Ne postoji više pitanje kvaliteta, jer sve ekipe koje su ostale imaju kvalitet. Onaj ko bude imao više strpljenja i hladniju glavu, a da se baca za svaku loptu, da gine, taj će slaviti".

Najveće oružje Crne Gore....

"Kontra na Jovanku Radičević. To moramo da zaustavimo, jer su to laki golovi koje ne bi smeli da primimo. Iz ostalih situacija, normalno je da primiš gol, ali brze centre i golove, to moramo da sprečimo, a onda u pozicionoj igri bolje reagujemo".

Dugačka klupa novi je kvalitet Srbije...

"Meni se to jako sviđa. Baš komentarišemo da smo sve u igri, da nas selektor sve koristi. Ne stižemo da se umorimo. To je dobra taktika ili kako god to nazvali", jasna je Jelena Lavko.

Mečevi sa Crnom Gorom

Srbija - Crna Gora 26:27 (EP 2012)

Srbija - Crna Gora 19:22 (EP 2014)

Srbija - Crna Gora 28:28 (SP 2015)

Srbija - Crna Gora 36:26 - prijateljski meč u Baru pred SP 2017

Srbija - Crna Gora 31:25 - prijateljski meč u Baru pred SP 2017

