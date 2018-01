MIKAELA ŠIFRIN SLAVILA U ZAGREBU: Sanjar sam, ponekad razmišljam o četiri medalje na ZOI

Šifrin je danas treći put u karijeri slavila na zagrebačkom Sljemenu. Ona je do 38. pobede u Svetskom kupu stigla s velikih 1,59 sekundi prednosti pred drugoplasiranom Vendi Holdener iz Švajcarske.

"Bila je velika prednost u prvoj vožnji, biti medju prvih sedam na startu i skijati po idealnoj stazi... To mi je omogućilo da skijam vrlo agresivno. Znali smo da će u drugoj vožnji biti teže i da će biti potrebno više borbe, što je učinilo trku još uzbudljivijom. Bilo je zabavno veče", rekla je 22-godišnja Amerikanka.

Ona je u ovom trenutku vodeća u Svetskom kupu sa 1.081 bodom i čini se da niko neće moći da je zaustavi u pohodu na novi Veliki kristalni globus.

"To je moj cilj ove sezone, ali ostalo je još mnogo trka do kraja i svašta se može dogoditi. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo", rekla je ona.

Šifrin bi mogla da ugrozi i neverovatan rekord Tine Maze od 2.414 bodova iz sezone 2012/13.

"Verujem da je moguće osvojiti toliko bodova, ali to je jako, jako teško. Ne znam hoću li to ikada uspeti da učinim i nisam to sebi postavila kao jedan od ciljeva. Veoma poštujem ono što je Tina Maze uradila u toj sezoni, taj ogroman broj bodova koji je osvojila. Neverovatno. U neku ruku, volela bih da niko nikada ne nadmaši taj rekord, jer ona zaslužuje da bude upamćena kao jedna od najvećih skijašica svih vremena", rekla je Šifrin.

Ova sezona donosi još jedan izazov - Olimpijske igre u Pjongčangu.

"Radujem se Olimpijskim igrama. Cilj na Igrama je uvek ići po zlato. Ali, svi to žele. To je olimpijski duh. Takmičenje je vrlo intenzivno, ali u prijateljskom duhu. Ne postoji ništa poput toga i uzbudjena sam što ću biti deo toga. Skijaću slalom, veleslalom, verovatno i kombinaciju. Za superveleslalom i spust ćemo videti", rekla je ona.

"Sanjar sam i priznajem da ponekad razmišljam o Olimpijskim igrama i tome da mogu da osvojim dve, tri, možda i četiri medalje. Ali, to je jako, jako teško. Svi dolaze na Olimpijske igre sa snovima o medalji. Može mi se dogoditi da osvojim četiri medalje, a može se dogoditi da se vratim bez ijedne", dodala je Šifrin.

