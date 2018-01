(VIDEO) ON JE PRAVI SUPERMEN: Preživeo nacistički logor, naučnici ga testirali i ostali u čudu, a sa 107 godina obara rekorde. Sada je otkrio tajnu dugovečnosti!

Maršan je rođen 1911. godine. Tokom Drugog svetskog rata zarobili su ga nacisti i odveli u logor. Biciklizmom je počeo da se bavi 1967. godine i bez prestanka "vergla" 50 godina.

Francuz je prošle godine u sat vremena vožnje po kružnoj stazi prešao 22.5 kilometara što je rezultat koji ne mogu da postignu ni duplo mlađi takmičari. Skromno je posle trke rekao da je mogao i bolje.

- Noge me uopšte ne bole. Malo me ruke zezaju, ali to je od reume. Moram da priznam da nisam u tako dobroj formi kao što sam bio pre par godina. Nisam ovde došao da bih bio šampion, već da pokažem kako i u ovim godinama čovek može da vozi bicikl.

Njegova tajna?

Redovno jede vože i povrće, meso u manjim količinama. Kafu uopšte ne pije.

A, najveći deo tajne vezan je za fizičku aktivnost i upotrebu kiseonika.

Kada čovek u njegovim godinama sa lakoćom obara rekorde, onda je to zanimljivo i naučnicima. Testirali su ga i otkrili da je s godinama u sve boljem fizičkom stanju upravo zbog intezivne fizičke aktivnosti.

Naučnici su merili mogućnost iskorišćavanja kiseonika u mišićima "vo2 max" i pokazalo se da je ta iskoristivost kod Maršana 13 odsto veća u odnosu na dve godine ranije. Maršan u 107. godini života ima bolju iskoristivost kiseonika nego prosečna osoba od 50 godina.

S godinama je taj proces obrnut pa je upravo nedostatak kiseonika i nemogućnost tela da kvalitetno prenosi kiseonik u ćelije jedan od razloga zašto starimo i slabimo.

Istraživači sa francuskog Univerziteta su potvrdili da se maksimalna iskoristivost kiseonika kod starijih ljudi pojačava što su im fizičke aktivnosti intezivnije.

