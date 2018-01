SRBI I HRVATI, UČITE OD NJIH: Duvnjak branio naše rukometaše, a oni mu prvi priskočili u pomoć kada se povredio

I dok su hrvatski navijači vređali naše rukometaše tokom meča prvog kola Evropskog prvenstva, "orlovi" su prvi priskočili u pomoć povređenom domaćem reprezentativcu.

Naime, kapiten "kauboja" Domagoj Duvnjak povredio se tokom drugog poluvremena. Na licu je imao bolnu grimasu. Prve su mu prišle srpske kolege.

To je za hrvatske medije prokomentarisao Mijailo Marsenić.

"I on bi to sigurno za nas uradio, to je sportski potez. On je veliki sportista, rekao nam je da misli kako nije teža povreda i ja se iskreno nadam da je u pravu", rekao je Marsenić.

Inače, Duvnjaka su domaći navijači izviždali pre početka meča kada je od njih tražio da ne vređaju srpske igrače.

