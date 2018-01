NENADIĆ POSLE DEBAKLA NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Uvek sve isto! Zasiti se čovek...

Petar Nenadić je u nekoliko rečebnica istakao da je zasićen igranja u nacionalnom timu.



"Svako prvenstvo ista stvar. Isto sve. Ako je ovo uspeh za naš rukomet, onda dobro. Jedino mi je drago što je dosta mladih igrača dobilo priliku i što su se Cupara i Jovanović pokazali - rekao je Nenadić posle utakmice.

"To je to. Nema šta, 12-13 godina istih stvari. Zasiti se čovek. To je to. Ne znam još ništa. Ne mogu da kažem. Nije ni tema, ni vreme, a ni mesto", poručio je Nenadić.

Kapiten Srbije Žarko Šešum je najpre prokomentarisao poraz od Belorusije.

"Opet smo ušli u crnu rupu desetak minuta, gde se vidi zašto su top ekipe - top. Kazne te za čas. Negativno je što nam se neke stvari stalno ponavljaju - istakao je Šešum.

Jedina povoljnost sa Prvenstva Evrope je činjenica da će u baražu za Prvenstvo sveta Srbija biti jedan od nosilaca.

"Ne znam ni ko su mogući protivnici... Nemam ni želja. Daj Bože da nam bude najlakši rival", iskreno je dodao Šešum.



Foto: EPA/FEHIM DEMIR

