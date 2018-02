ORGANIZATORI IGARA U PJONGČANGU U STRAHU: Izvršen je napad 45 minuta pre početka ceremonije otvaranja!

ZOI su otvorene u petak ceremonijom u Pjongčangu, a portparolka Organizacionog komiteta Nensi Park rekla je da ministarstvo odbrane i tim zadužen za sajber bezbednost istražuju zbog čega je došlo do prekida interneta u petak.

"To nije uticalo na ceremoniju otvaranja. Sve je prošlo prema planu. Imali smo neke probleme sa našim unutrašnjim sistemom", rekla je Park.

Ona je dodala da su svi sistemi "normalizovani" i nije navela više detalja, ali je i rekla da to ne bi nazvala sajber napadom.

Organizatori su se izvinili svima na koje je uticao prekid interneta i naveli da to nije poremetilo dogadjaje i takmičenja. Mediji u Južnoj Koreji naveli su da su serveri bili ugašeni, kako bi se sprečilo oštećenje tehničkih sistema, što je izazvalo probleme na sajtu ZOI. Portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams rekao je da nisu upotrebljeni dronovi koji su trebali da se koriste na ceremoniji otvaranja. On je naveo da je to bila logistička promena a nije rekao da li je ta odluka bila vezana za prestanak rada interneta.

kurir.rs / Beta

foto: AP

Kurir

Autor: Kurir