ŠPIJUNKA KGB UZELA ZLATO: Trčanje i pucanje su joj jača strana!

Olimpijske igre u Pjongčangu svakodnevno donesu poneku „ludu“ priču.

Ovog puta u centru pažnje je Beloruskinja Darja Domračeva (31), bivši agent KGB (obaveštajna služba Belorusije koja je zadržala ime bivše službe SSSR). Ona je, zajedno s Nadeždom Skardino, Džinarom Alimbekavom i Irinom Krijuko trijumfovala u štafeti 4 x 6 kilometara ispred Švedske i Francuske.

foto: AP

Junakinja ove priče stigla je tako do četvrte zlatne medalje, a šeste ukupno na Zimskim olimpijskim igrama. Mnogi su odmah rekli da nije čudo što je toliko dominantna kad su za biatlon najvažnije trčanje, precizno pucanje i samokontrola - upravo ono što čini sposobnim i jednog agenta. Da li joj je iskustvo iz života van sporta (za tajnu službu radila sve do 2014. godine) pomoglo ili ne, nije ni bitno, Darja je dovela Belorusiju do zlata i to je jedino što se računa.

Domračeva je, inače, dvostruka svetska prvakinja, a udata je za najboljeg biatlonca svih vremena, Norvežanina Olea Ejnara Bjorndalena.

Gojko Filipović

Kurir

Autor: Foto: EPA