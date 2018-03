(FOTO) PRAZNIK SPORTA U ZRENJANINU: Održano prvenstvo Srbije u džudou za seniore

Vredni pehari za najbolje takmičare Prvenstva Srbije za seniore 2018 su otišli u ruke Anje Obradović iz ODŽK Beograda i Bojana Došena iz Crvene zvezde.

''Ovo nije moja prva zlatna medalja u seniorskoj konkurenciji ali sam ove sezone prvi put podigla pehar za najbolju takmičarku. Svakako da je ovo veliko priznanje ali i obaveza da nastavim još bolje u periodu koji dolazi. Želim da zahvalim porodici i celom timu ODŽK Beograda,'' istakla je Anja Obradović.

foto: Džudo Savez Srbije

U ljutice Bogdana 1 a stiže još jedno vredno priznanje. Bojan Došen kapiten crveno belih ovoga puta osvojio je zvanje najuspešnijeg seniora.



''Zaista sam presrećan jer sam u ovoj novoj kategoriji pokazao kvalitet i dobio pehar za najboljeg takmičara. Ovo je ne samo moj uspeh već i uspeh moje Crvene zvezde, čitavog tima. Želeo bih da se zahvalim Ivanu Bošnjaku i Ivanu Todorovu koji su mi omogućili odlične uslove. Uveren sam da ću

seriju dobrih rezultata nastaviti i na međunarodnoj sceni'' rekao je Bojan Došan član Džudo kluba Crvena zvezda.



U fokusu Prvenstvu Srbije u Zrenjaninu bio je aktuelni šampion Evrope Aleksandar Kukolj. Srpski broj 1 bio je neprikosnoven u kategoriji do 90 kilograma.

''Drago mi je da sam posle dve godine opet učestvovao na Prvenstvu Srbije. Bio je ovo za mene dobar situacioni trening jer već sutra odlazim dalje, putujem na naredno takmičenje. Zdrav sam i odlično se osećam a motivacije mi ne nedostaje tako da verujem da ću sve ljubitelje džudoa uskoro obradovati lepim rezultatima,'' bio je iskren Aleksandar Kukolj.

foto: Džudo Savez Srbije

Odlična organizacija obeležila je i ovo izdanej Prvenstva Srbije za seniore u Zrenjaninu.

''U kratkom vremenskom intervalu, brže nego što smo očekivali, uspeli smo da organizujemo niz aktivnosti i domaćih takmičenja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima kako bi se naši sportisti u inostranstvu, u borbama za medalje, osećali kao kod kuće. Državno prvenstvo u Zrenjaninu je, počev od broja učesnika i klubova pa preko kvaliteta borbi, bilo u rangu evropskih

kupova. Nastojanja Džudo saveza Srbije da proširi bazu kroz sistem školskog sporta i da unapredi uslove rada, idu brže nego što smo očekivali tako da smo zaista više nego zadovoljni početkom ove godine. Zahvalni smo Vladi Srbije i Ministarstvu omladine i sporta za početak izgradnje Nacionalnog trening centra koji će srpskim džudistima pružiti najkvalitetnije mogućnosti za pripreme i verujemo, na taj način doprineti još boljim međunarodnim rezultatima i naravno, većem broju medalja sa najznačajnijih takmičenja,''rekao je Dragan Atanasov, direktor Džudo saveza Srbije.

foto: Džudo Savez Srbije

Finalne borbe otvorili su prof. dr Miodrag Bratić, predsednik UO Džudo saveza Srbije i Simo Salapura zamenik načelnika Uprave grada Zrenjanina.

Osvajači medalja, seniori, do 60 kg: 1. Nemanja Milić (Partizan Kikinda), 2. Miomir Majkić (Tori), 3.Mateja Stošić (OJK Beograd) i Veljko Knežević (Cement Beočin). Do 66 kg: 1. Denis Jurakić (Partizan, Beograd), 2. Mihail Morohojev (Crvena zvezda), 3. Strahinja Bunčić (Crvena zvezda) i Aleksa Krstić (Kinezis,Niš). Do 73 kg: 1. Ilija Ciganović (Rakovica), 2. Filip Živojinović (Crvena zbezda), 3. Andrija Milenković (Kinezis) i Filip Jovanović (Žandarmerija). Do 81 kg: 1. Uroš Nenković (Partizan, Beograd),

2. Milan Mihajlović (Kinezis, Niš), 3. Jovan Niškanović (Bezbednost, Novi Sad) i Dušan Sarić (Proleter, Zrenjanin). Do 90 kg: 1. Aleksandar Kukolj (Rakovica), 2. Boško Borenović (Žandarmerija), 3. Darko Brašnjović (Partizan Beograd) i Lazar Jovanović (Bačka). Do 100 kg: Bojan Došen (Crvena zvezda), 2.

Filip Đinović (Rakovica), 3. Božo Elezović (OJK) i Teodor Simić (OJK). Preko 100 kg: 1. Žarko Culum (Rakovica), 2. Vladimir Gajić (Slavija Novi Sad), 3. Dragan Begović (Bezbednost, Novi Sad) i Svetozar Stajkovac (Crvena zvezda).

foto: Džudo Savez Srbije

Seniorke, do 48 kg: 1. Andrea Stojadinov (Dinamo, Pančevo), 2. Anđela Mladenović ( Slavija, Novi Sad), 3. Teodora Copić (Rakovica) i Anita Sakal (OJK, Beograd). Do 52 kg: 1. Marija Vuković (Slavija. Novi Sad), 2. Tamara Jovanović (OJK, Beograd), 3. Emilija Labović (Crvena zvezda, Beograd) i Nadežda Petrović (Slavija, Novi Sad). Do 57 kg: Jovana Rogić (Slavija, Novi Sad), 2. Zorana Gajić (Voždovac), 3. Dunja Mirkov (Voždovac) i Marica Perišić (Partizan Novi Sad). Do 63 kg: 1. Tea Tintor (Slavija, Novi Sad), 2. Jelena Tasić (Slavija, Novi Sad), 3. Jovana Obradović (OJK,Beograd) i Svetlana Dakić (Crvena zvezda). Do 70 kg: 1. Anja Obradović (OJK), 2. Ivana Jadrić (Bezbednost Novi Sad), 3. Anđela Ranđelović (Dinamo) i Đurđina Radmilović (Crvena zvezda). Do 78 kg: Dijana Stanković (Kinezis, Niš), 2. Kristina Aćimović (TSK Temerin), 3. Sara Slavković (Dinamo) i Tijana Gajić (Slavija Novi Sad). Preko 78 kg: 1. Milica Žabić (Partizan Novi Sad), 2. Aleksandra Dubroja (TSK Temerin), 3. Nikolina Dubroja (TSK Temerin) i Milica Platiša (TSK Temerin).

