CARICA! IVANA ŠPANOVIĆ VAM ŽELI USPEH: U 2017. hoću zlato!

Bez sumnje jedno od najvećih sportskih imena u Srbiji i svetu, atletičarka Ivana Španović u intervjuu za Kurir priča o prazničnom raspoloženju i novogodišnjim željama čitaocima, ali i samoj sebi.



Kako bi ocenila svoju 2016?

- Zvuči nerealno, ali nije bila uspešnija od onoga što sam mogla da zamislim. Bila je zapravo gora jer smo Goran (trener Obradović, prim. aut.) i ja očekivali da ću ovu godinu završiti kao apsolutni pobednik u svakom takmičenju. Neka to bude nešto što ćemo preneti u svaku sledeću godinu dok tu želju ne ostvarimo.



To znači da u 2017. sebi želiš isključivo...

- Zlata. Samo zlata. Neću srebro, to mi ne fali!



Postoji li neka daljina koju si zacrtala?

- Imam u glavi da se što više približim daljinama od 7,20 i da mi prosečni skokovi, koji su ove godine bili malo ispod sedam metara, sledeće budu iznad. Verujem da ćemo poboljšati uspeh na sledećem prvenstvu sveta u Londonu.



U 2016. godini smo videli da si letela, vozila formulu... Spremaš li neki novi adrenalinski izazov za 2017?

- Ne znam, to je sve bilo što moja glupa ideja, što poklon od sponzora za uspešnu sezonu. Videćemo šta nas čeka. Radim na tome da sve dočekam maksimalno spremna.

Gde ćeš i s kim biti u najluđoj noći?

- U krugu prijatelja, kod kuće. U poslednje vreme smo u fazonu da slušamo džez muziku s ploča i to se svima sviđa. Verujem da ćemo to slušati i na dočeku.



Jesi li pisala Deda Mrazu?

- Deda Mrazu mogu da zahvalim za sve što sam imala u ovoj godini i da poželim samo zdravlje.





Rio je brzo stigao

PRIČEKAĆEMO S PRINOVOM



U jednom od brojnih intervjua Ivana nam je rekla da će posle Igara u Riju razmišljati o prinovi. Rio je iza nas, pa pitamo razmišlja li o proširenju porodice.

- Da, plan je bio da posle Rija već razmišljam o trudnoći, ali se Rio mnogo brzo približio od tog intervjua (osmeh). Malo ćemo još to odložiti, koliko možemo, ali se tome radujem kad god da se desi!

Autor: Gojko Filipović,Foto: Saša Đorđević