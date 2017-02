DVA MARKA ISPISALA ISTORIJU: Srbija prvi put imala predstavnike u spustu na SP u skijanju

Najbolji svetski skijaši se uveliko nadmeću na Svetskom prvenstvu u Sent Moricu koje je počelo 6. februara, a posle superveleslaloma i ženske alpske kombinacije na red je došao i muški spust u kojem su nas predstavljali Marko Vukićević i Marko Stevović.

Tako je Srbija po prvi put imala predstavnike u najbržoj alpskoj discipline u kojoj je pobedio domaći takmičar Biat Fojc sa vremenom 1.38.91 ispred Kanađanina Erik Geja (1:39.03) i Austrijanca Maks Franca (1:39.28).

Marko Vukićević je završio trku na 40. poziciji sa 3:73 sekundi zaostatka za prvoplasiranim, dok je Marko Stevović bio 48.

Za Marka Vukićevića sezona je počela odlično već na samom startu na trkama u Južnoj Americi i Evropi. Marko se dva puta popeo na podijum u Val Gardeni osvojivši 1. i 2. mesto na FIS trkama u spustu, dok mu je na Univerzijadi u Almatiju za 11 stotinki izmakla bronzana medalja u superveleslalomu.

"Prezadovoljan sam kako sam otvorio sezonu. Plasmani su bili iznad očekivanja, ali sve je to rezultat dobrog rada i treninga sa slovenačkim A timom u brzim disciplinama koji mi je omogućio Skijaški savez Srbije. Na žalost, u skijanju nikada ne možemo da pričamo o očekivanjima, pošto se radi o nepredvidljivom sportu u kojem brzo dolazi do grešaka i iznenađenja. Zadovoljan bih bio plasmanom među prvih 30, a presrećan ulaskom u top 20", rekao je Vukićević.

Start spusta u Sent Moricu naziva se "slobodnim padom", jer je najstrmiji na svetu.

"Free fall' start je najekstremnija stvar koju sam probao u životu. Ubrzanje ide do 100 km/h za 2,5 sekunde. Uživo je to nešto potpuno drugačije od onoga što sam imao prilike da vidim na fotografijama i TV-u. Straha je bilo samo prvi put dok sam stajao u startnoj kući, ali čim sam se odgurnuo strah je nestao i preplavio me je adrenalin", objasnio je Marko.

Iako je bio zadovoljan treninzima koje je odradio za spust, na samom takmičenju je usled loših vremenskih uslova start pomeren nešto niže. Samim tim bila je potrebna i promena taktike, kako bi se brzina generisala od samog starta.

"U drugoj polovini staze sam napravio jednu veću grešku na mestu gde je staza bila već načeta, i tu sam izgubio puno vremena. Ostalim delom vožnje sam zadovoljan i trudiću se da grešku ispravim već u narednom nastupu u alpskoj kombinaciji".

Vukićević je ocenio i domaćina Svetkog prvenstva:

"Organizacija je na najvišem nivou, staze su perfektno pripremljene, što se od Sent Morica i očekivalo. Iako vreme nije savršeno, pošto ima dosta padavina, nas takmičare svako jutro sačeka perfektno ispeglana staza, na kojoj su vojska i volonteri radili celu noć kako bi ostala u vrhunskom stanju. Upravo je to najvažnije, kako bi na kraju samo od takmičara zavisio rezultat, a ne od promenljivih uslova na stazi".

Atmosfera u ski timu Srbije je odlična, a nivo prefesionalnosti se iz godine u godinu povećava. što Marka posebno raduje. Ne krije da mu je drago što se i kolega Marko Stevović priključio nastupima na velikim takmičenjima i uvek je spreman da mu prenese iskustva i pruži podršku kad zatreba. Nakon spusta, naše skijaše očekuju nastupi u alpskoj kombinaciji, veleslalomu i slalomu.

Autor: Kurir sport