EKSKLUZIVNO VELJA STJEPANOVIĆ ZA KURIR: Svadba za srpsku Novu godinu

Najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović od sredine novembra je u crkvenom braku sa svojom izabranicom Džesikom, a u intervjuu za Kurir otkrio je kako je doživeo svečani dan i kad će obaviti i građansko venčanje.

- Ja nikad dosad nisam bio na svadbi, tako da je jedino gde sam bio ovo moje venčanje u pravoslavnoj ruskoj crkvi. Malo je bilo teško jer neke stvari na ruskom nismo razumeli, ali stvarno je bilo lepo. Nisam imao tremu, možda bi je bilo pred 150 ljudi, ali tu su bili samo najbliži - kaže Velja i dodaje:



- Imaćemo još jednu svadbu, tu zvaničnu. Šta da vam kažem, nema tu ništa mnogo drugačije jer smo pet godina zajedno. To je bukvalno da imamo papir.



Stjepanovića smo pitali i da li će sada na većem venčanju biti u „frci“ i da li razmišlja o proširenju porodice.

- Mislim da neću ni sada imati tremu. Biće to lako. S decom ćemo da sačekamo još malo, jer ko zna šta ćemo raditi za tri godine. Hoćemo da vidimo kako sve funkcioniše i onda ćemo o tome. Kad dođe vreme, biće i dečice.



Najbolji srpski plivač otkrio nam je i kako će izgledati njegovo građansko venčanje, odnosno za kad su ga Džesika i on zakazali.

- Planirano je da to, nazovimo civilno, venčanje bude 14. januara. Biće vrlo lepo jer će biti organizovano na otvorenom, samo da nam ne padne kiša (osmeh). Sve ćemo organizovati na golf terenima „Montgomeri“ - kaže Velja, a na pitanje da li postoji opasnost da na svom venčanju bude mamuran posle dočeka pravoslavne Nove godine, kaže:

- Neću, neću. Neću biti ni umoran!



Gojko Filipović

Novi izazov

OVE GODINE SVETSKO PRVENSTVO



Pred Velimirom Stjepanovićem ove godine je Svetsko prvenstvo, koje će u drugoj polovini jula (14-30) biti održano u Budimpešti, a naš najbolji plivač ne želi da obećava medalju niti išta drugo na ovom takmičenju. - Biće ovo drugačija godina i biće interesantno. Pauzirao sam tri meseca. Neću da kažem da ću postići neki rezultat jer gledam vreme više nego plasman.



http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Privatna arhiva