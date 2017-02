(KURIR TV) NAJBOLJA SRPSKA SKIJAŠICA EKSKLUZIVNO Nevena Ignjatović: Daću sve od sebe na SP!

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović priprema se u Sloveniji za predstojeće Svetsko prvenstvo u Sent Moricu.

Ignjatovićeva će na SP u Švajcarskoj nastupiti u tri discipline - slalomu, veleslalomu i superkombinaciji.



"Danas mi je prvi dan na treningu posle takmičenja u Koreji. Treniraću još dva dana, a onda se selim u Sent Moric. Voziću tri discipline na Svetskom prvenstvu. Očekujem da budem zdrava, a onda sam sigurna da ću dati sve od sebe. Ne želim sebi da nabijam pritisak i prevelika očekivanja, ali ću se potruditi da budem pri vrhu. Čekam da vidim kakvo će nas vreme dočekati", rekla je Nevena Ignjatović.



Ona je priznala da trenira sa slovenačkim timom.



"Treniram sa Anom Bucik, sjajne smo drugarice. Družimo se, drago mi je da ona u super formi, to je i meni motivacija na treninzima da budem bolja. Uglavnom se družim sa Slovenkama, Francuskinjama...", rekla je srpska skijašica.



SP će biti održano od 6. do 19. februara.

Autor: Predrag Gajić,Kurir sport