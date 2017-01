MIODRAG KOTUR OSTVARUJE SNOVE: U Moto GP priča se i na srpskom

Miodrag Kotur jedini je Srbin u svetskom prvenstvu motora GP. Iskustvo koje je stekao kao šef logistike u Formuli 1 prenosi na Leopard rejsing, gde poslednjih godinu dana obavlja ulogu menadžera.



Kotur je više od 17 godina radio u Formuli 1, gde je s timom Ferarija imao izvanredne uspehe. Dolazak u tim Leopard Kotur doživljava kao veliki izazov.

- Nisam mogao da odbijem poziv gazde ovog tima Flavija Beka, mog dobrog prijatelja. On je vrlo uspešan biznismen koji danas gradi jedan od najvećih komercijalnih centara u Luksemburgu, a njegova firma proizvodi prirodni energetski napitak „leopard“. Ovaj tim se takmiči u moto 2 i moto 3 klasi. Prošle godine u klasi moto 3 imali smo veliki uspeh kad je naš vozač postao svetski šampion - kaže Miodrag Kotur i nastavlja:



Novi izazov



- Iako sam otišao iz Ferarija posle 17 godina, to su za mene najlepši trenuci u životu koje sam proveo u tom slavnom timu. Imam još energije za nove izazove. Nakon godinu dana u Leopardu veoma sam zadovoljan kako sam se snašao u novom timu, naročito u moto 3, koja je za mene najlepša kategorija jer se do poslednjeg kruga na stazi ne zna ko će pobediti. U timu Leopard koordiniram rad celog tima i nadgledam sve, biram s gazdom vozače, organizujem budžet, tehničare i mehaničare s našim tehničkim direktorom. Nadgledam i logistiku u timu jer sam to veoma uspešno radio 17 godina u Ferariju - u dahu će Kotur, koji dodaje:

Šumaher kao brat



- Ja sam u timu Ferarija bio šef logistike, što je vraški težak posao i veoma stresan. Na mene je neizbrisiv utisak ostavio Mihael Šumaher, s kojim sam bio odličan prijatelj, ali ljutiti suparnik na fudbalskom terenu, jer smo uvek igrali na suprotnim stranama. Odlučio sam da iz Ferarija odem u Lotus. Radio sam u fabrici gde se proizvode sportski automobili „lotus“ u mestu Noriču, 150 kilometara severno od Londona, gde sam bio izvršni direktor. Moja odluka da odem iz Ferarija bila je vezana i za odlazak Žana Toda iz ovog tima godinu dana ranije. U Lotusu je bila jedna zavetrina od Formule 1, mnogo manje stresna za mene i moju porodicu. Tamo sam proveo tri godine.



J. M.

