NASTAVIO NIZ USPEHA: Karatista iz Mladenovca osvojio evropsko srebro

Jovan je u Sofiji srebro osvojio u kategoriji juniora do 68 kilograma! On je do finala došao ubedljivim pobedama u četiri meča, a u polufinalu je pobedio trostrukog svetskog prvaka koji je branio boje Turske.



Samo deset sekundi danas falilo je Nikoli da se i pored povrede, okiti zlatom, ali ga je u tom trenutku francuski karatista mavaši-gerijem pogodio u glavu.



Ovim srebrom Jovan je nastavio niz uspeha na najznačajnijim takmičenjima u svetu.

Autor: Kurir sport