NEK SE PONOVI: Evo šta je Srbija osvojila u 2016. godini

JANUAR

Vaterpolisti Srbije najavili su godinu punu uspeha osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.



FEBRUAR

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio Australijan open, pošto je u finalu savladao Britanca Endija Marija sa 6:1, 7:5, 7:6).



MART

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović osvojila srebrnu medalju u skoku udalj na dvoranskom prvenstvu sveta u Portlandu.



APRIL

Održan 29. beogradski maraton koji je dobio svog milionitog učesnika!



MAJ

Srpski košarkaš Miloš Teodosić sa ekipom CSKA osvojio titulu u Evroligi. Naš plivač Velimir Stjepanović osvojio srebrnu medlaju na 200 metara slobodnim stilom na EP u Londonu. Tijana Bogdanović postala prvakinja Evrope u tekvondou na šampionatu održanom u Montereu. Milica Mandić osvojila srebro, a Draško Jovanov bronzu.



JUN

Novak Đoković prvi put u karijeri osvojio Rolan Garos i kompletirao titule sa sva četiri gren slem turnira. Titulu u Parizu osvojila i Olga Danilović u konkurenciji dublova. Kajakašica Kristina Bedeč osvojila zlato na EP u Moksvi. Prvakinje Evrope postale Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić, odnosno Nebojša Grujić i Marko Novaković, a do bronze stigli Milenko Zorić i Marko Tomićević. Vaterpolisti osvojili Svetsku ligu.



JUL

Ivana Španović postala prvakinja Evrope, a desetobojac Mihail Dudaš osvojio bronzanu medalju na EP u Amsterdamu. Odbojkaši Srbije osvojili Svetsku ligu prvi put u istoriji nakon pet neuspelih pokušaja. Olga Danilović postala prvakinja Evrope u konkurenciji do 16 godina.



AVGUST

Olimpijski šampioni postali Davor Štefanek i vaterpolisti, srebrne medalje iz Rija doneli Tijana Bogdanović, košarkaši, odbojkašice i kajakaši, a bronzane Ivana Španović i košarkašice.



SEPTEMBAR

Borislava Perić Ranković osvojila zlato na paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, a u paru sa Nadom Matić stigla i do srebra. Laslo Šuranji u streljaštvu i Željko Dimitrijević u bacanju čunja postali paraolimpijski šampioni, srebro uzeo i Miloš Mitić u bacanju čunja. Bronze Srbiji doneli Laslo Šuranji, Nada Matić, Mitar Palikuća (stoni tenis) i Nemanja Dimitrijević u bacanju koplja.



OKTOBAR

Srpski basketaši 3dž3 Dušan Domović Bulut, Đorđe Majstorović, Marko Ždero i Marko Savić postali prvaci sveta.



NOVEMBAR

Mlada reprezentacija Srbije plasirala se kroz baraž dovemč sa Norvežanima na Evropsko prvenstvo koje će u junu biti održano u Poljskoj.



DECEMBAR

Olga Danilović u konkurenciji dublova i Miomir Kecmanović u singlu osvojili titule na prestižnom juniorskom turniru Oranž boul na Floridi. Džudista Aleksandar Kukolj osvojio zlato na najstarijem grend slemu u Tokiju. Džudisti Crvene zvezde osvojili srebro u Ligi šampiona.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Gojko Filipović