Paraolimpijka Borislava Perić Ranković za Kurir: Najvažnije je da sačuvamo osmehe

Borislava Perić Ranković pravi je primer da nikada, ni u jednoj situaciji, ne treba klonuti duhom.



Naša paraolimpijka iz Rija je donela dve medalje, zlato u singlu i srebro u dublu, a ono što je mnogo značajnije od ovih odličja je to što je naša stonoteniserka sačuvala pobednički duh, baš kao i svi ostali iz paraolimpijskog tima Srbije.



Kako si ispratila ovu za tebe uspešnu godinu i dočekala narednu?



- U jeku svih proslava i dodela, koje su uvek aktuelne na kraju godine, uvek gledam da Novu godinu dočekam kod kuće. I ove godine je isto, u krugu porodice, a svaki prijatelj koji navrati na druženje je dobrodošao.



Da li si pisala Deda Mrazu i šta si tražila?



- Nisam ja pisala, to je moja ćerkica uradila. Ali ono što bih poželela, a našlo bi se tamo je da u sledećoj godini bude mir u svetu, da budemo zdravi i veseli, da nam svaki dan osmeh bude na licu. Imalo bi još štošta da se napiše, ali je poruka uvek ista - da se svi slažemo i pomažemo jedni drugima i budemo ljudi. U današnje vreme je to najbitnije.



Pamtiš li dočeke iz detinjstva?



- Nova godina se čeka jedan dan, ali svi bi trebalo da pravimo atmosferu kao da je čekamo svaki dan jer duh Nove godine i praznika može da se doživi svaki dan. Meni je svaki dan praznik jer se trudim da svoje najbliže, ukućane, roditelje, rodbinu, prijatelje, obradujem i s njima podelim sve.



G. F.

http://chats.viber.com/kurirsport