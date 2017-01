PASPALJ ZABRINUT ZA OKS: Izbaciće nas MOK!

Odustajanje Ivana Todorova od kandidature za mesto prvog čoveka Olimpijskog komiteta Srbije, usled insistiranja brojnih granskih saveza da se promeni Statut ove organizacije, vrlo lako bi mogao da dovede do suspenzije OKS od Međunarodnog olimpijskog komiteta.



Ovakvu mogućnost najavljuje i aktuelni potpredsednik OKS Žarko Paspalj, koji insistira na tome da se zakasnilo s donošenjem bilo kakvih promena u dokumentima, budući da je krajnji rok za izbor naslednika Vlada Divca 21. februar.

- Situacija je takva da nijednog trenutka ne vidim kako možemo da izaberemo novog predsednika OKS u predviđenom roku, a on iznosi šest meseci od završetka poslednjih Olimpijskih igra. Oni koji su odlučili da menjaju Statut zakasnili su, i to dobrih šest meseci, i niko ne može da kaže šta nas čeka. Jedna od potencijalnih mogućnosti je i suspenzija od Međunarodnog olimpijskog komiteta, jer su oni vrlo osetljivi na uplitanje politike u sport - kaže Paspalj za Kurir.



- Dosad nikad nismo kažnjavani. Štaviše, u proteklom periodu smo izgradili stabilno mesto u svetskim okvirima, ali ne bismo bili ni prvi ni poslednji koji bi zbog ovakvih stvari biti sankcionisani. To se desilo Kuvajtu i Indiji, pa bi neko to trebalo najozbiljnije da shvati. Najviše bi trpeli sportisti, koji, po logici stvari, treba da budu najzaštićeniji.



Paspalj objašnjava da procedura oko izmene Statuta zahteva vreme, a da ga OKS trenutno nema.

- U ponedeljak bi trebalo da bude raspisana javna rasprava, koja traje 30 dana, onda se ostavlja period od jedne do dve nedelje za žalbeni period, pa se status usvaja na vanrednoj sednici Skupštine i potom se šalje na proveru u MOK, a najranije za 15 dana, a realno za mesec i po - dva prosleđuje se odgovor. Dakle, prema mom mišljenju, ukoliko na snazi ostanu ovi zahtevi, mi predsednika ne možemo da dobijemo do kraja maja ili sredine juna - kaže Paspalj.

Razočaran

TODOROV JE PRAVI KANDIDAT



Žarko Paspalj ne krije razočaranje zbog odustajanja iz predsedničke trke Ivana Todorova, budući da smatra da je on idealna osoba da zameni Vlada Divca na čelu OKS:

- Ukoliko mene pitate, Ivan Todorov je odličan kandidat i zaista mislim da bi on taj posao radio vrlo dobro i kvalitetno. Imao je podršku 27 saveza i odjednom je, preko noći, ostao bez nje, što je svakako vrlo čudno, ali da se ne upuštamo u te priče.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Dado Đilas