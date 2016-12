POGLED KA TOKIJU 2020: I Srpkinje će veslati za medalju

Veslački savez Srbije (VSS) dobio je novo rukovodstvo čiji će mandat trajati u novom olimpijskom ciklusu, zaključno sa Igrama u Tokiju 2020. Skupština VSS je sve odluke donela jednoglasno što je najbolji dokaz jedinstva čitave organizacije i čvrste vere njihovih članova u kvalitet, sposobnost i viziju ljudi kojima je povereno vođenje Saveza.

Na jednu od najbitnijih funkcija postavljen je Viktor Nikolić. bivši veslač, državni prvak i reprezentativac stare Jugoslavije i dugogodišnja važna karika u rukovodećoj šemi VSS biće na čelu Izvršnog odbora.

- Prethodne četiri godine bio sam član Izvršnog odbora, a sada sam izabran za prvog čoveka ovog, izuzetno značajnog, rukovodećeg tela Veslačkog saveza Srbije. Osećam neverovatnu čast što sam ostao deo veslačke porodice koja je i na ovoj Skupštini pokazala svoju veličinu. Kada sam izlagao svoj program članovima Skupštine kazao sam se da imam utisak da govorim pred Domom lordova tj. Gornjim domom britanskog Parlamenta. Jednostavno, svo naše članstvo je jedna velika gospoda, s visokim integritetom, i to je nešto čime svi mi možemo da se ponosimo. Privilegija je kada od takvih ljudi dobijete bezrezervnu podršku, istovremeno i obaveza do neba da opravdate ogromno poverenje. Izvršni odbor, na čijem sam čelu, maksimalno posvećeno, odgovorno i transparentno će u naredne četiri godine uraditi sve što je do njega da ispuni svaku stavku iz plana i programa koji sam predočio Skupštini. Naravno, ispunjavanje zahtevnih i ambicioznih ciljeva neće biti moguće bez maksimalne saradnje sa klubovima i svim ostalim činiocima unutar organizacije. Što se mene i kompletnog Izvršnog odbora tiče stavljamo se na 24-časovno dnevno raspolaganje za sve sugestije, predloge i zamerke, sve sa željom da jedinstveni, kao što smo bili na Skupštini, srpsko veslanje održimo, ali i podignemo na još viši nivo. U proteklih 20 godina urađeno je zaista mnogo i svi mi imamo obavezu da to negujemo i unapređujemo - kazao je na početku Viktor Nikolić.

oto: Veslački savez Srbije

Na Skupštini Viktor Nikolić je predstavio plan i program Izvršnog odbora u 10 tačaka, sa jasno naznačenim ciljevima. On će, kako je istakao, biti "Sveto pismo" rada u narednom olimpijskom ciklusu.

- Vrhunski rezultat će predstavljati aksiom (prim. aut. temeljna istina) čitave organizacije. On je, uostalom, i jedina stvar koju jasno prepoznaju Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije i na osnovu kojeg opredeljuju najveći deo finansijskih sredstava za rad Saveza. Takođe, vrhunski rezultat, koji se meri isključimo uspesima na olimpijskim igrama i svetskim i evropskim prvenstvima, je taj koji i određuje kategorizaciju sporta. Mi smo na osnovu briljantnih rezultata i postali sport Prve kategorije i samo ako i dalje budemo osvajali medalje na najvećim svetskim takmičenjima možemo tu i da ostanemo. Zbog toga će jedan od prioriteta biti olimpijska medalja u Tokiju, prva nakon srebra i bronze Zorana Pančića i Mileta Stanulova na Igrama u Moskvi 1980. S tim u vezi postavili smo rezultatske ciljeve reprezentativnih selekcija do 2020. Znam da su oni za mnoge preambiciozni, ali su u skladu sa veslačkom "doktrinom" koja podrazumeva da ukoliko želiš da dođeš do realnog cilja moraš da gađaš daleko ispred njega - ističe Nikolić.

Nikolić ističe da će posebna pažnja biti usmerena i na razvoj ženskog veslanja.

- U svetu postoji jasan trend razvoja ženskog veslanja, na čemu posebno insistira Svetska veslačka federacija koja će već na Igrama u Tokiju izjednačiti broj muških i ženskih disciplina i posada. Takođe, postoje indicije da će uskoro na svetskim prvenstvima broj posada u muškom disciplinama biti uslovljen brojem ženskih. U skladu sa tim i mi ćemo jedan od akcenata staviti na razvoj ženskih reprezentativnih posada, što i lično smatram kao odličnu stvar. Taj zadatak će biti stavljen pred veslačku struku koja će napraviti plan razvoja ženskog veslanja što će Izvršni odbor maksimalno podržati - rekao je Nikolić.

Autor: Kurir sport,Goran Anđelković