SKI-FEST: I Kubanci stižu na Kopaonik!

Od 22. do 26. marta održaće se 25. zimske igre s velikim brojem takmičara iz inostranstva

Sve je spremno za održavanje 25. jubilarnog međunarodnog Ski-festa na Kopaoniku. Prema rečima organizatora, agilnih ljudi iz Asocijacije Sport za sve Srbije, od 22. do 26. marta ove godine okupiće se znatno veći broj takmičara nego ranijih godina, a učešće su već potvrdili ljubitelji zimskih sportova iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Turske, pa čak i sa Kube.



Velizar Đerić, predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije i prvi potpredsednik Balkanske asocijacije Sport za sve, danas putuje za Havanu, gde će se sastati s Gilfredom Milanezeom, predstavnikom Kube na ovogodišnjem Ski-festu na Kopaoniku.



Bogat sadržaj



- Punu podršku pružili su nam Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Srbije i brojni suorganizatori. Treća decenija priprema i izazova, takmičenja i druženja, susreta i igara za nezaborav na ski-festivalima nastavlja da donosi nova iskušenja - istakao je Velizar Đerić i dodao:

- Predstoji nam jubilarni 25. otvoreni ski-festival Sporta za sve Srbije, koji ćemo uveličati bogatim sadržajem i tako ga doživeti kao jedan od naših najlepših programskih događaja - nadovezao se Jezdimir Marsenić, generalni sekretar Asocijacije Sport za sve Srbije, uz konstataciju da takmičare očekuju lepe nagrade.



Popunjeni kapaciteti



Zajedno s Asocijacijom Sport za sve Srbije, u organizaciju takozvanih mini zimskih olimpijskih igara uključili su se i ljudi iz Ferijalnog saveza Srbije, o čemu svedoče reči generalnog sekretara Žarka Gvera da će smeštajni kapaciteti na našoj planinskoj lepotici od 22. do 26. marta biti gotovo ispunjeni do poslednjeg mesta. Ovogodišnji Ski-fest biće uvertira za Evropski zimski festival kompanijskog sporta.

TAKMIČARSKI PROGRAM



- slalom

- veleslalom

- foto-safari

- odbojka na snegu

- fudbal na snegu

- navlačenje konopca

- sankanje

- pikado

- obaranje ruku

- šah

- ples za sve

Autor: Foto: Damir Dervišagić