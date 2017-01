Srbija i Kuba zajedno krče put ka uspehu: Velizar Đerić najavljuje nove podvige u 2017.

Velizar Đerić, predsednik Asocijacije sport za sve Srbije, krajem 2016. godine boravio je na Kubi, gde se u svojstvu potpredsednika svetske asocijacije Sport za sve i balkanske asocijacije Sport za sve susreo s Đilfredom Milanezeom.

- Na kongresu na Majorki prošle godine napravljena je strategija u vezi sa saradnjom Republike Srbije i latinoameričkih zemalja, gde je postignut dogovor da Milaneze i ja koordiniramo nove članice Svetske kompanijske organizacije. Ovo je od velikog značaja za Srbiju i Kubu - istakao je Đerić, poželevši čitaocima Kurira i svim građanima Srbije srećnu Novu godinu.



Od 22. do 26. marta Asocijacija sport za sve Srbije organizovaće jubilarni 25. ski-fest na Kopaoniku. Tim povodom biće ugovoreni svi detalji s čelnicima Svetskog i Evropskog kompanijskog sporta, a sve to u sklopu priprema za organizaciju Festivala zimskog evropskog kompanijskog sporta 2018.

- Na Kopaoniku nas očekuje od 3.000 do 5.000 takmičara iz zemlje i inostranstva. U susret ovom veličanstvenom događaju, zahvalio bih republičkoj vladi s premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu, Ministarstvu omladine i sporta i ministru Vanji Udovičiću, Ministarstvu turizma i ministru Rasimu Ljajiću, kao i Sportskom savezu Srbije s predsednikom Aleksandrom Šoštarom na čelu i svim članicama asocijacije Sport za sve Srbije. Masovnost u rekreativnom sportu je nešto što je ministar Udovičić više puta potencirao, a Asocijacija Sport za sve je tu da na najbolji način primeni ovu pojavu zarad zdravlja nacije - jasan je Đerić.

Sahrana

ISPRATILI FIDELA KASTRA NA VEČNI POČINAK



Velizar Đerić, ministar sporta Savezne Republike Jugoslavije u vladi Slobodana Miloševića, ispratio je na večni počinak poslednjeg velikog vođu 20. veka Fidela Kastra. Zajedno s njim, na sahrani kubanskog revolucionara bio je i Dragoljub Milanović, novinar i bivši generalni direktor Radio-televizije Srbije.

