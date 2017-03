SRPSKI DŽUDITSI BLISTALI U FRANCUSKOJ: Uroš Pandža osvojio zlato na Turani 2017 Internacional

Učešće na ovom turniru uzelo je 45 zemalja iz čitavog sveta.

Ekipu džudista iz Srbije činili su predstavnici više džudo klubova, predvođeni Goranom Milanovićem, trenerom džudo kluba "Klisa" iz Novog Sada.

Naši predstavnici su osvojili 5 medalja:

Bronzanu: Nikola Nadj (do 34 kg, Partizan Beograd)

Srebrnu: Milica Milanovic (do 48 kg, ODZK, Beograd), Miljan Radulj (do 66 kg, Partizan Beograd), Ivana Gordic (do 70 kg, Stepanovicevo)

Najuspešniji takmičar bio je Uroš Pandža, predstavnik džudo kluba "Sveti Đorđe" iz Surčina, koji je radio u kategoriji do 60 kilograma. Uroš je u konkurenciji od 50 takmićara postigao sjajan rezultat, osvojivši zlatnu medalju bez ijednog izgubljenog poena. Imao je šest borbi, sa predstavnicima iz Uzbekistana, Španije i Francuske.

Autor: Kurir sport