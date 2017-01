STEFAN MITROVIĆ VIDI SRŽ PROBLEMA: Bez Partizana deca će završiti na ulici

Svi oni trofeji koji stoje u vitrinama kluba sa Banjice, sve titule, koje je gotovo nemoguće i pobrojati, činjenica da su brojni igrači preko crno-bele kapice stizali do reprezentacije i poosvajali sve što se moglo osvojiti na svetu, za Mitrovića ipak nisu najvažniji faktor u molbi za spas srpskog vaterpolo giganta.

"Problem je mnogo dublje prirode od onog koji izbija na površinu, da nema tople vode i da nedavno nije odigran meč na Banjici", kaže Mitrović za sajt volimpartizan.net, koji je i pokrenuo ovu akciju, pa nastavlja:

"Stvar je u tome da se na Partizan ne gleda kao na instituciju koja u ovom trenutku 200 dece izvodi na pravi put, a u vreme kada sam ja počinjao bilo nas je 500. Na Banjici se odgajaju deca i sklanjaju se sa ulice, a ono što dolazi kasnije, a to je ulazak i igranje za prvi tim, reprezentaciju i uspesi koji se postižu, samo su dodatni plus".

Stefan nema dilemu da će kriza s vaterpolom, ukoliko ne bude rešena, imati negativne posledice za budućnost, ne samo najtrofejnijeg sporta, nego Srbije uopšte.

"Znamo koliko je u ovoj sadašnjoj reprezentaciji igrača koji su ponikli u Partizanu, da nije bilo kluba u periodu od 2005 - 2011. ne bi bilo ni uspeha reprezentacije Srbije. Ali šta se dešava sa Partizanom, Zvezdom, Radničkim? Svaki naš klub koji je došao do finala ili titule Lige šampiona u poslednjih nekoliko godina, već sledeće je ostao bez gotovo kompletnog tima. Nema plata, uslova... Takvih ekstremnih situacija nema u drugim sportovima i drugim zemljama. A što više deca propuštaju treninge i što ih je manje na istim, više je onih koji sede kod kuće, za računarima i pred TV ekranima i imaju da vide uglavnom needukativne sadržaje"

.Zlatni "delfin" misli da je kriza u klubu sa Banjice došla do tačke pucanja.

"Ispod ovoga ne može. Klub ima najniži budžet u istoriji i postoji samo zahvaljujući entuzijazmu i radu trenera i igrača koji imaju ogormno poštovanje za te boje. Partizan je poslednja brana odbrane vaterpola, za proizvodnju igrača, ali i ličnosti. Ja sam dete Partizana i otišao sam za 24 godine, danas odlaze sa već sa 17, 18 godina, kada nisu formirani ni kao ljudi, a ne igrači. Ako se tako nastavi, bojim se da ćemo kroz pet do deset godina biti na niovu reprezentacija kakve su recimo Slovačka ili Rumunija. Možda to sada nekome deluje smešno, ali može da se desi. Smatraću to ličnim porazom", poručio je Stefan Mitrović.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Gojko Filipović