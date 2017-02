SUMIRANJE UTISAKA SA SP: Sent Moric kao odskočna daska

Tokom dve nedelje, 600 sportista iz 76 zemalja takmičilo se u brzim i tehničkim disciplinama. Favoriti nisu razočarali, a takmičenje je pratilo 1500 akreditovanih medija i 165.000 gledalaca. Po broju osvojenih medalja najuspešniji su bili Austrijanci sa 9 i domaćini, Švajcarci, sa 7 medalja.

Uz Olimpijske igre najznačajnije skijaško takmičenje donelo nam je puno razloga za zadovoljstvo. Po prvi put Srbija je imala predstavnike u muškoj konkurenciji u brzim disciplinama. Trener muške skijaške reprezentacije, Miloš Tomić, ocenio je učešće našeg tima.

"U spustu, superveleslalomu i alpskoj kombinaciji predstavljali su nas Marko Vukicević i Marko Stevović.Trenutni kvalitet njihovog skijanja, način na koji su se borili sa veoma zahtevnom i teškom stazom kao i određeni detalji koji se tiču postignutih brzina i prolaznih vremena na pojedinim delovima staze, kao i konačna vremena jasno pokazuju da smo ekipa sa velikim potencijalom. I dok se tako nešto od Marka Vukićevića i očekivalo na osnovu prethodnih rezultata, Stevović je prijatno iznenadio. Samo učešće na jednom ovakvom takmičenju predstavlja neprocenjivo iskustvo, a kad je ono praćeno i dobrim nastupima i rezultatima, daje potpuno novu dimenziju i drugi nivo skijanja tako da se taj napredak video iz dana u dan. Tako se od većine osporavana odluka, da se tim usmeri ka brzim disciplinama, pokazala kao pun pogodak", rekao je Tomić.

Nakon brzih disciplina na red su došle i tehničke. I opet po prvi put od kad su 2007. godine uvedene kvalifikacije, Srbija je imala dva predstavnika u finalu muškog slaloma - Marka Stevovića i Strahinju Stanišića, koji se istakao naročito u prvoj finalnoj vožnji. Na pitanje da li je ovo najveći uspeh srpskog skijanja na Svetskim prvenstvima Tomić objašnjava.

"Oni koji se ne razumeju puno u skijanje, naviknuti na medalje u ekipnim sportovima sigurno neće biti zadovoljni trenutnim plasmanima oko 35-40. mesta, ali sve što se dešavalo u Sent Moricu ukazuje ne to da imamo i znanje i kvalitet da u perspektivi uđemo čak i u borbu za medalje. Da li će se to desiti i koliko brzo, zavisi od nivoa ulaganja u svim segmentima, počev od opreme, logistike, stručnog tima, pa do realizacije trenažnih programa u narednom periodu. A prva kontrolna stanica u ostvarivanju naših dugoročnih ciljeva je Koreja 2018. godine gde se održavaju Zimske olimpijske igre u Pjongčangu", kaže Tomić.

Osim Marka Vukicevića, Marka Stevovića, Strahinje Stanišića, Nevene Ignjatović, na SP su učestvovali i mladi takmičari Rastko Blagojević, Milica Kovačević i Jana Babić koji nisu uspeli da završe kvalifikacione trke slaloma, dok je stručni tim funkcionisao odlično uz pomoć Milana Božića u brzim disciplinama i Ljubiše Ignjatovića u tehničkim.

