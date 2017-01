TAJSON NASTAVLJA DA ŠOKIRA: Imao sam seks sa Naomi Kembel, a kada sam ženu uhvatio sa Bred Pitom...

Život ovog boksera protkan je skandalima, a ovih dana sav 'prljav veš' izlazi na videlo i to direktno iz njegovih usta.

Biografija slavnog boksera pod nazivom "Neispričana istina", krije veliki broj kontroverzi naročito iz devedesetih godina prošlog veka.

Postoji takođe i neke neobjavljene priče, kao recimo to da je Tajson imao seks sa Naomi Kembel u kupatilu na jednoj zabavi u Njujorku, a "taj posao su odradili", kako se navodi, dok im je njegov menadžer "čuvao stražu".

"Bila je neka zabava u Njujorku. Video sam da Majk razgovara sa devojkom predivnog izgleda. Nisam bio siguran ko je u pitanju, a tek kad sam bolje pogledao, shvatio sam da je to Naomi Kembel. Majk mi je rekao da ide do toaleta, a nedugo zatim ona je pošla za njim. Došao sam do vrata toaleta, i, ko god bi hteo da uđe, ja bih mu govorio da je zauzeto i da i ja čekam red", priznao je njegov menadžer.

Ali to nije sve. Tajson je otkrio još jedan interesantan deo, kada je zatekao suprugu u kreveru sa Bredom Pitom.

"Parnica oko razvoda sa Robin je bila u toku i ja sam se nešto dovezao do njene kuće u Los Anđelesu. Pomislio sam da je u ženskom društvu, ali ispčostavilo da je dugokosa plavuša zapravo Bred Pit. Kada sam je ugledao, izgledao je kao da proživljava poslednje trenutke u životu. Videlo se da je na drogama i molio me da ga ne udarim. Pustio sam ga da ode", rekao je Tajson, čovek 'mekog srca'.

Autor: Kurir sport