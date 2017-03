UDOVIČIĆ I BOJOVIĆ U KARATAŠU: Ovo je sportski centar Srbije za mlade

"Rekonstrukcija Karataša jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata Ministarstva omladine i sporta. Želimo da ovo bude sportski centar, ali ne samo to, već i da ovde okupljamo mlade iz cele zemlje i regiona. Karataš je već skoro pet decenija poznata destinacija specijalizovana za sportske pripreme. U kampu je u poslednje dve godine bilo 14000 noćenja, a ove godine je već do sada dogovoreno sa sportskim savezima 8000, a očekuje se i do 12000 noćenja, što govori u prilog opravdanosti ove investicije", rekao je Udovičić.

Udovičić je naglasio da je najvažniji zadatak da se, pre svega mladima, vrati ovakav objekat od kojeg se mnogo očekuje.

On je dodao da je ovo pravi primer kako se izgradnjom sportske infrastrukture ulaže u sportski turizam, ali i da se na pravi način ide prema cilju Ministarstva omladine i sporta što je decentralizacija sporta kako bi sport približili svima.

"Namera nam je da unapređenjem sportske infrastrukture u Srbiji, povećavamo kapacitete, obezbeđujemo mnogo bolje uslove od drugih i tako postanemo lider u regionu za pripreme sportista", dodao je Udovičić.

Ministarstvo omladine i sport i Zavod za sport i medicinu sporta kroz prve dve faze uložili su ukupno oko 145 miliona dinara. Završna faza će se realizovati tokom 2017. godine i obuhvatiće rekonstrukciju dva smeštajna objekta, postavljanje tartana na već izgrađenom košarkaškom terenu i zamenu parketa u sportskoj hali. Za poslednju fazu izdvojeno je još 80 miliona dinara.

