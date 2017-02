VESELIN VUJOVIĆ: Dajte mi ekipu u Mitrovici, hoću da pobedim Kosovo

Rukometni velikan Veselin Vujović je čovek iz sfere sporta o kome se najviše priča u poslednje vreme i to sa punim pravom, a evo šta on kaže na to.

"Svetski, a naš, kako volimo da se busamo. Od 17. godine sam u Šapcu, 38 godina u Srbiji, ovo je moja zemlja, bez obzira na sve ružne stvari koje sam doživeo u sportu, od običnog čoveka ništa nikad ružno nisam čuo. Ali ovde se brzo odričemo kvaliteta, a svojatamo uspehe. Kritikuje se Nole, naš najveći sportista. Slavi se neki inženjer koji je uspeo u svetu a ovde nije dobio ni stipendiju. Rukometaši su super kad pobede Hrvate u Beogradu. A oni posle godinama nemaju roming, pa se ugase čim izađu u inostranstvo, odjednom su nedostupni", kaže Vujović koji se sa sportskog terena 'prebacio' na politički, te se dotakao i teme tzv. države Kosovo.

"Još kada im je priznata rukometna liga dole, želeo sam da je osvojim sa srpskim timom. Rekao sam: 'Dajte mi ekipu u Mitrovici, da pobedim Kosovo'. Isto je i sad. Pustite ih da se bave sportom. Doći će dan kada će morati da se odigra Srbija - Kosovo. Ne znam da li ću doživeti da to bude bez krvi i ludila, mator sam. Ali zarad ovih mlađih - izađi, pobedi ih, pokaži da si bolji i nek' ide život. Bez obzira na sav trud, Kosovo smo izgubili. Ne može neko njima da proda njivu pa u kafani u Čačku naručuje 'Oj, Kosovo'. Ono se ne brani iz Srbije, već dole. Nikad neće biti novog referenduma, i onda moraš da prihvatiš stvari", rekao je Vujović.

(Novosti)

Autor: Kurir sport