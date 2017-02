(VIDEO) BAŠ GA JE TRESNUO: Štefanek pobedio rivala i izazvao zemljotres

Štefanek je tada došao do srebrne medalje u konkurenciji do 66 kilograma.



Štefanek je u finalu izgubio od Rusa Islam-Beka Albijeva, a prethodno je na putu do finala bio bolji od Mađara Kristijana Jagera, Kamrana Mamadova iz Azerbejdžana i Litvanca Edgarasa Venčkaitisa.



Na društvenim mrežama pojavio se video snimak kako srpski rvač pobeđuje Mamadova.

Štefanek je prošle godine osvojio i zlato na OI u Rio de Žaneiru.

Autor: Kurir sport