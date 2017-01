(VIDEO) TRIK KOJI OSTAVLJA BEZ DAHA: Ovaj video je pogledalo više od milion ljudi. Saznajte zašto!

Kugle su prošle 152 metra, a entuzijastima je trebalo 11 sati kako bi sve pripremili za jedan od najboljih trikova. Koliko je dobar svedoči i podatak da ga je do sada pogledalo više od milion ljudi.



Kugle su na putu do cilja krenule od stuba preko stolova, štapova koji su glumili mostove do cilja koji je bio u rupi na šanku.





Autor: Kurir sport