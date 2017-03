REEBOK CLUB C - ZA NOVE GENERACIJE KREATIVNIH PREDVODNIKA Sport 12:00, 14.03.2017. 0

Zahvaljujući zajedničkoj viziji i sofisticiranom stilu svetskih zvezda Reebok nas i ovog proleća podseća da je Classic uvek u modi. U saradnji sa supermodelom Gigi Hadid i čuvenim reperom Kendrick Lamarom Reebok predstavlja novo lice legendarne patike za tenis iz 1985. – ultra modernu retro siluetu Club C.



Club C je zbog svog minimalističkog stila više od 30 godina bila omiljena patika među sportistima kako na terenu tako i van njega, a danas je nezamenljiv Classic model koji oduševljava nove generacije. Od nastanka do danas Club C je izbor ljudi čiji stil odiše samopouzdanjem i kreativnim potencijalom. Model koji nose oni koji poštuju i dive se rezultatima svojih prethodnika, ali i oni koji žele da pokažu da je došao njihov red da „vladaju terenom“.



Ženska kolekcija „Diamond Pack” izrađena je od premium kože diskretnog sjaja i donosi Club C model u crnoj, beloj i nijansi žita, a posebnu pažnju privlači glitter detalj na peti. Gigi savršeno oslikava sve ono što predstavlja nova Reebok kolekcija, dodajući svemu tome svoj jedinstveni stil i donoseći izgled mlade, samouverene i energične osobe, što je ujedno i neizostavni deo dugogodišnjeg identiteta i nasleđa Club C patike.

Sa druge strane jednostavna i vanvremenska Club C silueta je Kendrikova omiljena patika još od srednje škole i za njega predstavlja istinsku vezu sa nasleđem, sa poreklom, sa realnošću. Čuveni reper poznat po svom drugačijem stilu izražavanja, savršeno oslikava kontinuirani razvoj patike i smelu budućnost Club C modela . Autentični izgled muške siluete osvežen je modernim detaljima, zbog čega kolekcije za proleće/leto 2017 i Club C 85 TG dobija nešto luksuzniji, sportski izgled i postaje neizostavni deo muškog stajlinga kako na terenu tako i van njega.

Nova lica retro silueta predstavljaju must have modele novih generacija kreativnih predvodnika. Više informacija o Club C modelima i prodajnim objektima mogu se pronaći na reebok.rs

Autor: Promo tekst,Foto: Promo