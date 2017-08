ČUDOTVORNI NOLE: Kako je Đoković naterao jednu Indijku da veruje u nemoguće!

Idnija je najmnogoljudnija zemlja na svetu, a srpski as Novak Đoković i tamo ima veliki broj obožavalaca koji pomno prate svaki negov korak.

Nema sumnje da je Nole osvojio srca Indijaca koji svakodnevno na društvene mreže kače njegove fotografije, ali je i velika inspiracija pojednicima.

Jedna od navijačica napisala je kako ona vidi Novaka i koliko joj znači. Njeno ime je Amber Dave i iz Mumbaija je.

- Veliki sam Novakov navijač i znam sve o njemu. Ranije nisam gledala tenis, ali jednog dana sam videla kako pobeđuje Nadala na Vimbldonu 2011. godine i tako je sve krenulo. On im strašnu snagu, ubedio me je da je sve moguće i da nikada ne smemo da se predamo. Tako je svakoga dana. Od deteta koje je raslo u ratnoj zoni do najboljeg tenisera sveta, neverovatno - napisala je između ostalog Amber za sajt “Novak India fans”.

kurir.rs / kurir sport

foto: Reuters

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

7 činjenica koje niste znali o Novaku Đokoviću