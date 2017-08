(FOTO) RUSKA TENISERKA SEKSEPILNIJA NEGO IKAD: Marija Šarapova obradovala fanove pred US Open

My beautiful @mariasharapova is looking hot for @dujourmedia 🔥 ✨🔥#hairbyadir @karayoshimotobua @petraflannery #usopen2017 #mariasharapova #unstoppable 📸 @ericraydavidson

A post shared by Adir Abergel (@hairbyadir) on Aug 25, 2017 at 5:14am PDT