MLADI ASOVI BRUSE FORMU: Srpski šampioni treniraju za nove izazove!

Mladost, talenat, snaga, energija, volja, ljubav prema „belom sportu“...

Šampioni! Ovih dana na terenima Teniskog saveza Srbije u Beogradu ciči šljaka pod udracima koje lansiraju mladi lavovi muškog tenisa u Srbiji. Poput pčela vredno rade i treniraju za nove izazove koji stoje ispred njih, za finiš sezone 2017.



Na terenu „broj 1“ prvi juniorski reket sveta, naša najveća mlada zvezda „belog sporta“ Miomir Kecmanović (314. na ATP listi), odmah do njega i bivši svetski juniorski „broj 1“ Nikola Milojević (sada 160. na ATP listi), niz nastavlja novi član top 100 profesionalaca sveta Laslo Đere (98. na ATP listi), slede Peđa Krstin (269. na ATP listi) i Marko Tepavac (368. na ATP listi), svi posvećeni i maksimalno koncentrisani na jedan cilj, a to je plasman u sam vrh svetskog tenisa, kao što su to učinile i njihove starije kolege.



Treninge naših mladih asova pored njhovih ličnih trenera, ispratili su i svakodnevno prate i šef stručnog štaba TSS Renco Furlan i sportski direktor TSS Aleksandar Bolić, treneri TSS Dragan Šerer i Nikola Vidović.

kurir.rs / kurir sport

foto:Teniski savez Srbije