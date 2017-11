(VIDEO) STRAVIČNA ISPOVEST JELENE DOKIĆ: Pred kamerama progovorila o svom OCU MONSTRUMU! Batine, šikaniranje, pljuvanje, teror...

Jelena je u knjizi detaljno opisala kako ju je otac maltretirao.

Ona je, gostujući na australijskoj televiziji "Sandej telegraf", iznela neke detalje.

"Udarao me je, vukao za glavu, čupao mi uši, a kada me nije fizički zlostavljao, onda je to činio verbalno. Vređao me je na sve moguće načine još kada sam imala 11 godina", rekla je Jelena Dokić

Bivša teniserka je dodala da Damir nije birao čime će je tući.

"Bilo je strašno, koristio je bukvalno sve što mu se našlo pod rukom... Često me je tukao kaišem jer sam, na primer, loše odradila trening ili zato što je on tog dana bio neraspoložen. Radio mi je to skoro svakodnevno".

Uprkos strašnim batinama, Jeleni to nije bilo najgore.

"Teže mi je padala pshička tortura. Sa 11 ili 12 godina slušati najgore uvrede, to je strašno", dodala je Jelena Dokić.

