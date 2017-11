PROGOVORIO O BRUTALNOJ TORTURI NAD ĆERKOM: Evo šta je Damir Dokić rekao nakon što ga je Jelena optužila pred celim svetom!

Damir Dokić izbegava da govori za medije, te se njegova strana priče dosad nije čula. Međutim, javio se na jedan telefonski poziv i u dve rečenice rekao šta je imao.

"Ne pratim šta se objavljuje u medijima. Nemam nikakav komentar i molim vas da me ne uznemiravate", rekao je Dokić.

Kapije na velikom imanju u Vrdniku, na obroncima Fruške gore, u ponedeljak su bile zaključane, a po prostranom dvorištu samo je trčkarao mali crni pas. Iz kuće, međutim, niko nije izlazio, niti je u nju ulazio.

Za svog sugrađanina Dokića, koji živi na brdu, na rubu ovog fruškogorskog mesta, Vrdničani sa kojima smo razgovarali kažu da ga retko viđaju.

- Ne druži se sa meštanima, koliko ja znam - kaže stariji muškarac ne želeći da mu se ime pojavljuje u novinama. - Viđamo ga samo kada prođe u automobilu ili na mopedu kada je lepo vreme. Povukao se poslednjih godina, a čak se govorkalo da namerava da proda imanje. Da li je od toga odustao, ne znam, ali je i dalje na posedu. Nekad je pravio dobru rakiju.

Nekada četvrta teniserka sveta, u svojoj autobiografiji, čije je delove trebalo da objavi australijski "Dejli telegraf", obelodanila je da je kao dete preživljavala traume. U knjizi, nazvanoj "Nesalomiva", po pisanju ovog australijskog lista, Dokićeva navodi da ju je otac tukao, šutirao i pljuvao kada je kao šestogodišnjakinja počela da se bavi tenisom.

- Baš me je gadno tukao. Počelo je od prvog dana kada sam uzela reket u ruke, a onda se otelo kontroli - piše u Jeleninoj autobiografiji. - Batinanje je bilo skoro svakodnevno, a teško mi je bilo emotivno. Nije to samo fizički već je i mentalni bol, to me je najviše bolelo. Kada imate 11 ili 12 godina i čujete tako strašne stvari, mnogo je teško.

U ZATVORU ŠTRAJKOVAO GLAĐU Damiru Dokiću je izrečena presuda teško pala, pa je, iako lošeg zdravstvenog stanja, u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, gde je izdržavao kaznu, oktobra 2009. godine štrajkovao glađu. Od toga je odustao posle pet dana jer ga je Jelena zamolila. Njenu molbu ocu je preneo brat Savo, najmlađi član porodice, koji je bio "zadužen" za kontakte među njima. Otac je, posle zahteva ćerke, odlučio da počne da uzima hranu, vodu, ali i lekove za dijabetes i visok krvni pritisak. Damir Dokić je polovinom aprila 2010. godine pušten na uslovni otpust.

