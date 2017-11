(VIDEO) NOVAKA SAVLADALE EMOCIJE: Đoković kroz suze pričao o devojčici koju je upoznao u Beogradu. Zbog nje je plakao kao kiša

Novak je počeo priču o izbeglicama koje je sreo u Beogradu i nije mogao da suzdrži suze.



- Otišao sam u deo gde su bila deca, posmatrao sam ih, jedan od volontera mi je rekao da im se pridružim. Nisam znao kako da reagujem, hteo sam da budem sa njima, ali ne da im remetim taj prostor. Počeli smo da se igramo i posle desetak minuta me je neko iz UNICEF-a potapšao po ramenu. Došla je majka devojčice sa kojom sam se igrao, imala je oko dve-dve i po godine i rekla joj “Vreme je da idemo”. Pomislio sam “Gde, šta će se dogoditi? - pričao je Đoković kada su krenule suze.

- Izvinite, čak i danas me to toliko pogađa. Ne znam ni sada gde su otišli. Videti mamu kako vodi nju i dečaka od šest-sedam godina. Idu bez ičega, peške, negde. To su stvari koje vam slome srce, to je ono što rat radi. Teško mi je bilo, ali sam u isto vreme bio zahvalan, jer sam prošao kroz svo to iskustvo, kroz rat iz devedesetih, sve to me učinilo osećajnijim, više povezanim sa ljudima. Koliko god da me boli, vratim se na ta dešavanja i svhatim da ono što imam u životu brzo mogu da izgubim ako ne uživam u tome. Sve to me ostavlja čvrsto na zemlji - rekao je Novak.

