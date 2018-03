(FOTO) PUCAJU OD UZBUĐENJA: Đoković, Agasi i Štepanek odradili prvi zajednički trening!

Great day on the court with @radek_stepanek looking forward to next one . Lots of exciting ahead of us! Thank you for joining the team 😉🎾Odličan dan na terenu sa Radekom. Radujem se narednoj prilici da radimo i razvijamo se zajedno. Hvala što si se pridružio mom timu. #Idemooo #training #tennis #motivation

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Dec 1, 2017 at 12:52pm PST