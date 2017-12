NAJBOLJI BOSANSKI SPORTISTA O ŽELJAMA U 2018. GODINI: Samo da konačno zaigram sa Đokovićem

Džumhur iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, a trenutno 30. mesto na ATP listi mu je do sada maksimalni domet.

Obe titule (Moskva, Sankt Peterburg) osvojio je upravo ove godine.

"Sledeća godina će biti za mene najteža jer imam veliki broj poena na raznim turnirima koje moram da branim. Ipak, to je logično jer se nalazim na 30. poziciji. Ono što je prednost jeste da u prvoj polovini godine branim nekih 20 odsto poena, te je to velika šansa da dodatno napredujem i napravim novi skok na ATP listi. Tačnije, želja mi je da se uđem u TOP 20 tenisera sveta, a ako to uspem verovatno ću olakšati sebi i drugi deo sezone", kazao je Džumhur.

Novu sezonu počeće u Brizbejnu, a onda će igrati i na Australijan openu.

"Naredne godine moram se fokusirati na Masters i gran slam turnire, koji će mi doneti veliki broj poena, ali i koji će mi omogućiti napredak u karijeri. Takođe, imam želju da zaigram sa Novakom Đokovićem, nakon što sam ranije imao priliku da igram s najvećim igračima svijeta, kao što su Federer, Nadal, Vavrinka", dodao je Džumhur.

