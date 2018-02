SEKSI TENISERKA REŠILA DA OJADI JU-ES OPEN: Traži milionsku odštetu zbog klizavog poda! (FOTO)

Bušard se okliznula, udarila glavom i doživela potres mozga.

Sada traži milionsku odštetu jer je nakon tog događaja bila prisiljena da se povuče sa turnira u sing i dubl konkurenciji, zbog čega nije mogla da konkuriše za velike novčane nagrade.

Bilo je nekoliko pokušaja nagodbe sa organizatorima Ju Es opena, ali dogovor nije postignut, pa je Kanađanka odlučila da pokrene postupak na sudu. Ona smatra da su organizatori krivi za klizav pod u svlačionici.

foto: Ap

Nakon tog pada na Ju-Es openu, Bušard je do kraja 2015. godine odigrala samo jedan meč i to u Pekingu. Izašla je na teren, ali je morala da preda meč zbog vrtoglavice. To se spominje u tužbi. Kanađanka je istakla da ju je pad psihički uništio.

"Moja klijentkinja nije nakon toga mogla normalno da radi svoj posao" istakao je njen advokat Alan Kaminski.

Bušard je trenutno tek 116 teniserka sveta. Njen najbolji rezultat u karijeri bio je plasman u finale Vimbldona 2014. godine.

U poslednje vreme na naslovnice ne dolazi zbog rezultata u tenisu, već zbog golišavih fotografija koje postavlja na društvene mreže.

@si_swimsuit 2018 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 13, 2018 at 6:40am PST

Tbt 2017. Slightly different shoot 😂 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Oct 6, 2017 at 3:58am PDT

Zip came in handy A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 22, 2017 at 8:28pm PST

🌞 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Nov 19, 2016 at 1:42pm PST

Kurir sport, foto: Instagram

Kurir

Autor: Kurir