ANDRE AGASI: Đoković je jedan od najboljih svih vremena i predviđam mu brzi povratak na vrh

Agasi je putem video linka odgovarao na pitanja novinara u Melburnu i priznao da je poraz srpskog tenisera od Istomina za njega pravi šok.

"To je bilo veliko iznenađenje za mene, kao i za sve ostale. Ali, nema razloga da Đoković ne može brzo da se vrati na vrh, istom brzinom kojom je ispao iz forme. Svi mi imamo svoj jedinstven životni put. Novak neće morati da uči ovu lekciju na teži način kao što sam ja morao kada sam bio na najnižoj tački karijere. Novak je pakleni sportista i ima puno vremena na raspolaganju", kaže Agasi.

Legendarni američki teniser smatra da je Novak u stanju da osvoji sve što se nađe pred njim.

"Novak je jedan od najboljih svih vremena, ako ne i najbolji. Ne možete tako brzo da otpišete Novaka. Došlo je do preokreta koji se, naizgled, desio preko noći. Stvari se brzo menjaju, pa mogu ponovo da se promene i vrate na staro. Ne mislim da Endi Marej potcenjuje jednu činjenicu, da Novak može da se pojavi na bilo kom turniru i da bude dominantan na način na koji je Marej to bio u drugoj polovini 2016. godine. Novakova postignuća su za mene toliko neverovatna da verujem da će sve da osvoji i svakog da pobedi, tako da me svaki njegov poraz duboko iznenadi. Ono o čemu ja mogu da pričam je Novakova igra i sposobnosti, a oni ukazuju da će se brzo vratiti tamo gde i pripada. On je jedan od najboljih svih vremena i predviđam mu brzi povratak na vrh", zaključio je Andre Agasi.

Autor: Kurir sport