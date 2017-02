BEKER VERUJE U NOVAKA: Đoković ima kvalitet da ponovo bude najbolji teniser sveta

Beker i Đoković su sarađivali tri godine, a razišli su se u decembru 2016. Nemac i Srbin i posle raskida saradnje su ostali u dobrim odnosima. Nemac nije želeo da govori previše o razlozima prekida saradnje.



"Ne želim da se ponavljam, sve smo objasnili. Svi sada idemo dalje. I dalje smo dobri prijatelji i često razgovaramo", rekao je nemački trener.



On je rekao da je spreman da ponovo trenira nekog tenisera.



"Ja bih voleo da se vratim trenerskom poslu ili da komentarišem tenis na TV. To je moj svet i na jedan ili drugi način želim da bude povezan sa tenisom. Međutim, moram u pravom trenutku da se vratim u trenerske vode. Mora da dođe pravo vreme", naveo je on.



Beker je istakao da Đoković i Endi Marej neće biti toliko dominantni u nastavku sezone, pošto su se Rafael Nadal i Rodžer Federer vratili.



"Nadal i Federer su Mareju i Đokoviću poslali signal da su se vratili. Nadal je sada favorit na Rolan Garosu, već je pokazao za šta je sve sposoban. Njihovo finale je bilo sjajno i otišlo je u peti seti - kao u najlepšem romanu. Niko nije očekivao da će se njih dvojica boriti za titulu. Došli su posle povreda i imaju više od 30 godina. Federer je zaslužio da pobedi jer je na kraju bio hrabriji", rekao je Beker i nastavio:



"Sada Endi i Novak znaju da neće sve biti lako u 2017, da pobede neće biti njihovo ekskluzivno parvo. Sada je tu opet grupa od četvorice-petorice tenisera, ako uključimo i Vavrinku. Odlično je za tenis što se Rafa vratio, još nije došao do vrhunca".

Autor: Kurir sport