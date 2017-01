BRITANAC POKAZAO DA JE LJUDINA Marej savetovao Novaka: Imao si sjajnih 18 meseci, trebalo bi da...

Srpski teniser već u drugom kolu u Meburnu završio je pohod na odbranu titule, jučerašnjim porazom od 117. igrača sveta Denisa Istomina iz Uzbekistana 7:6, (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.



"Naravno da smo svi iznenađeni ispadanjem Đokovića. Igrao je finale US Opena, prethodno je eliminisan u trećem kolu Vimbldona i osvojio Rolan Garos. Gledajući te rezultate, svaki teniser bi ih prihvatio, ali kada postavite visoke standarde, Novak je verovatno razočaran. Međutim, poslednjih 18 meseci bio je fenomenalan", napisao je Marej.



Marej smatra da je Đokoviću neophodna pauza i da je normalno da u karijeri u određenom trenutku dođe do pada.



"Teško je da ostaneš u visokom intezitetu posle svake nedelje, zato su pojedinci stalno u vrhu godinama. Isti momci poslednju deceniju igraju vrhunski tenis i prave neverovatne stvari. Kada se jednom desi neuspeh, svi su šokirani i iznenađeni, ali mislim da mnogi moraju da imaju razumevanja za to. Znamo koliko je teško da se zadrži isti nivo igara", rekao je Britanac i nastavio:



''Ovo je trenutak kada javnost mora da ga ostavi na miru. Vrhunski igrači su uvek u polufinalima ili finalima. I sada kada jedan od njih napravi kiks, svi su u šoku. Mislim da mi imamo više razumevanja za druge igrače za razliku od fanova, jer dobro znamo koliko je težak naš posao. Ovo što se dešava Novaku je neizbežno za svakog od nas".

Autor: Kurir sport