ČEKA JE PAUZA: Povreda Olge Danilović mogla da se spreči

Povreda Olge Danilović u juniorskoj konkurenciji Australijen opena verovatno je posledica neadekvatnog treninga, jer je reč o detetu od 15 godina, a ne o istrošenom sportisti, tvrdi nekadašnji kondicioni trener Partizana i reprezentacije Srbije Dejan Ilić.



Stručnjak, koji je doktorant na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, a odnedavno i kondicioni trener kineskog kluba Čangčun jataj, ističe da mu nije namera nikoga da uvredi, već da ukaže na evidentan problem.

- Ne znam ko je trener Olge Danilović i ne bih voleo da se cela ova priča svede na lični nivo. Kao neko ko je dugo u ovom poslu, ko je radio u Partizanu, reprezentaciji Srbije i Valensiji, a trenutno u Kini, želim da ukažem na problem, a to je da sportistkinja od 15 godina doživi tešku povredu. Olga je trenutno u fokusu, pa se sve gleda kroz nju, ali dok mi razgovaramo, neko dete na fudbalskom ili rukometnom terenu doživljava istu povredu, i to mora da se promeni - kaže Ilić i dodaje:

- Tenis je nekontaktni sport i sve povrede su posledica treninga. Ne mogu da prihvatim da neki trener kaže nešto u stilu „Povredila se. OK, pa događa se.“ Naravno da se događa, ali suština je u tome da do toga ne dođe, jer je u pitanju dete od 15 godina. Da se to desilo Federeru, Nadalu ili Kobiju Brajantu, to bi bilo normalno, a ovo sigurno nije.





