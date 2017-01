ĐOKOVIĆ POSLE PORAZA: Pakujem stvari i idem kući da budem sa porodicom!Lekcije se uče svakoga dana!

"Sve čestitke Denisu na sjajnoj igri. Zaslužio je pobedu. Nema sumnje da je bio bolji u ključnim trenucima. Bio je agresivan, servirao je veoma dobro, precizno. Nisam mogao mnogo toga da uradim. Naravno da nisam zadovoljan svojom igrom, ali moram da čestitam mom današnjem protivniku", rekao je Đoković posle meča.



Đoković je izgubio od Istomina u pet setova posle skoro pet sati, sa 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6.

"Igrali smo više od četiri i po sata. Ovo je bio jedan od onih dana kada se ne osećate dobro na terenu, kada niste u ritmu a protivnik dobro oseća lopticu. To je sport. U trećem setu sam se dobro osećao, imao sam brejk loptu na početku četvrtog i promašio sam laki forhend. Meč se okrenuo, a možda je u završnici četvrtog seta nešto moglo da se dogodi. Ali, zaista nisam imao čiste šanse, kad god je trebalo, on je dobro servirao", dodao je Đoković.



Đoković je naveo da nikada ne potcenjuje protivnika, bez obzira na kom turniru i u kojoj fazi igraju.



"On je igrao sjajno, iznad svog nivoa. Morate zbog toga da mu čestitate. Mnoge stvari su mu se danas poklopile, zaslužio je pobedu", rekao je Đoković o 117. teniseru sveta.



Drugi teniser sveta je prvi put izgubio u drugom kolu nekog grend slema još od 2008. godine i Vimbldona. Takođe, to je njegov najlošiji rezultat na Australijan openu još od eliminacije u prvom kolu 2006. godine.



"Dobro sam počeo sezonu. Ovo je jedan meč i svako može da izgubi. Ništa nije nemoguće. U glavnom žrebu je više od 100 igrača, a kvalitet tenisa raste iz godine u godinu. Svi postaju profesionalniji, napreduju. Šta mogu da uradim? Davaću sve od sebe do poslednjeg udarca, ali to danas nije uspelo", naveo je on.



Dodao je da misli da, iako je bilo naporno, dužina meča nije uticala na obojicu igrača, a na pitanje da je pitanje psihe odlučilo na kraju Đoković je odgovorio:



"To su vaši zaključci".





Upitan šta će naučiti iz ovog poraza, Đoković je rekao: "Da spakujem svoje stvari i odem kući".

"Lekcije se uče svakoga dana, ne samo kada izgubite", dodao je šestostruki pobednik Australijan opena.



Na pitanje kako se oseća, pošto je posle poraza od Stena Vavrinke na Vimbldonu rekao da je šokiran, Đoković je rekao da nije želeo poraz, ali da mora da se pomiri sa tim.



On je naveo da još ne zna svoj raspored za naredne turnire već da sada želi da ode kući da provede vreme sa porodicom.



"Nisam navikao da gubim na Australijan openu u drugom kolu. Uvek sam igrao dobro, za 10 godina ovde sam osvojio šest titula. Ovaj teren je bio dobar prema meni, uživao sam. Naravno da sam razočaran, ali to moram da prihvatim. Denis je danas bio atusajder, ali nije pokazivao nervozu u važnim trenucima. Ima iskustva, možda ne u ovako velikim mečevima, ali sve mu se poklopilo. Ovo je bio pravi trenutak za njega, pravi dan, bio je bolji", rekao je Đoković.



Upitan da li je razočaran što nije osvojio sedmu titilu u Australiji, Đoković je odgovorio:



"Nisam imao priliku", a na dodatno pitanje da li će je iskoristiti sledeće godine, rekao je: "Videćemo".

Autor: Agencija BETA,Foto: Reuters