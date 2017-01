EMOTIVNI BEKER OTKRIO: Evo zašto sam napustio Novaka Đokovića!

Iako je odmah nakon meča Boris Beker prokomenatrisao neočekivan poraz Novaka Đokovića na Gren slemu u Melburnu, novinari su iskoristili priliku da još nešto 'izvuku' iz nekadašnjeg trenera trenutno drugog reketa sveta.

"Sve vreme je izgledao potpuno nonšalantno na terenu, a to nije Novak kojeg ja poznajem! Više bih voleo da ga vidim kako lomi reket, cepa majicu, čini nešto da pokaže emociju. Nije sramota gubiti mečeve. Dešavali su se porazi od Mareja, Nadala ili Vavrinke u finalu US Opena. Od takvih igrača može da se izgubi. Čak i kada Novak igra dobro, može da izgubi. Ali, ne od Denisa Istomina! Đoković nije povređen, vodio je 2:1 u setovima... Sve što se desilo na tom meču je bilo neobično i ne uklapa se u sliku koju imam o Novaku Đokoviću", rekao je bivši trener drugog reketa sveta.

Boris Beker je takođe iskoristio priliku da podseti zašto je došlo do prekida saradnje sa srpskim teniserom.

"U drugom delu prošle godine Novakovi prioriteti su bili drugačiji i on je to sam priznao. To je za mene bio glavni razlog zašto sam prekinuo saradnju, jer sam osetio da moj posao više nije toliko važan. U meču protiv Istomina video sam kod njega nedostatak volje i želje da se pobedi", objasnio je slavni Nemac.

