(FOTO) SNAŽNA PORUKA JELENE ĐOKOVIĆ: Život se menja od danas do sutra... 20.01.2017.

Dan posle šokantne eliminacije Novaka Đokovića sa Australijan opena, Jelena je na društvenim mrežama još jednom podsetila da svakoga dana, ma koliko bilo teško, treba da budemo zahvalni.

"Ja obično volim da svoj dan započnem i zavšim molitvom i smatra da za mnogo stvari treba da budem zahvalna životu. Spisak tih stvari je veoma dug i te stvari se u životu stalno ponavljaju, ali jedna stvar koju sam ovih dana ponavljala dok sam boravila u Milanu bila je 'Zahvalna sam jer imam topao krevet i toplu sobu, hranu i odeću'. Mnogo beskućnika na ulicama Milana tokom ovih hladnih dana podsetilo me je da je život ništa dugo nego borba (koja se ne završava kada stigne leto!). Vrlo retko ljudi ne obrate pažnju na njih jer ih se plaše. Naučeni smo da od osoba koji su gladni i napušteni očekujemo najgore. Ali to su stereotipi po mom mišljenju. Moje iskustvo je sasvim suprotno. Imala sam nekoliko susreta sa beskućnicima i toliko sam naučila od njih. Kako se život menja od danas do sutra, koliko je teško zadobiti poverenje društva. Ja sam niko dok stojim na ulici sa njima, a kada su tretirani sa poštovanjem oni uzvraćaju na isti način. Zaista sam zahvalna što postoje dobrotvorne organizacije koje ulažu napore da im pomognu, a postoji i toliko dobrovoljaca koji su od velike koristi. Čemu ste vi zahvalni danas?", stoji u poruci Jelene Đoković.





