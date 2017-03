GLAVU GORE: Biće Novak opet onaj stari

Novaku Đokoviću baš ne ide. Naš teniser odavno nije vezao tri pobede, a da stvar bude gora, i mečeve koje je osvojio - osvojio je s teškom mukom.



Dosta se pisalo o njegovoj ishrani, o tome da je drastično smršao i da nema snage za rivale iz top 10, o čemu svedoči i poslednja eliminacija od Nika Kiriosa u osmini finala Indijan Velsa - 0:2 (4:6, 6:7). Međutim, Nikola Pilić, bivši trener drugog igrača sveta, ubeđen je da je problem u tome što je Nole izgubio samopouzdanje.- Gubitak mišićne mase nije najveći Novakov problem. To je možda tek na trećem, četvrtom mestu. Đoković je izgubio samopouzdanje i to je osnovni problem. Znajući njega, siguran sam da se neće predati i verujem da će ponovo osvajati velike turnire i vratiti se na svetski tron. Za to su mu potrebne pobede u nizu, što on, nažalost, trenutno ne može da uradi. Ne pamtim da je Novaka neko savladao dva puta zaredom, i to za nepune dve nedelje, kao što je to uradio Kirios. To ranije nije moglo da se dogodi, i svi moramo da mu damo podršku da prebrodi ovaj težak period - istakao je Pilić za Kurir.

