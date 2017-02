IDEMOOO: Srbija zrela za novu salataru

Bravo, Srbi, oglasio se Janko Tipsarević iz Ekvadora, žaleći što minulog vikenda nije bio sa Zikijem, Noletom, Viktorom i Dušanom u Nišu.



Dejvis kup reprezentacija Srbije izborila je plasman u četvrtfinale, a Tipsa je mečeve s Rusima propustio u dogovoru sa selektorom zbog vajld karte koju je dobio za turnire u Južnoj Americi.



Junaci iz Niša pokazali su da su zreli za novo osvajanje „salatare“, tim pre što će u nastavku takmičenja biti jači upravo za Janka. Ovo mišljenje dele mnogi koji su prethodna tri dana bili u Čairu, bez obzira na vidno lošiju formu Novaka Đokovića i nestabilnost u igri Viktora Troickog.



Uz naše tenisere bio je i bivši selektor Bogdan Obradović, koji se složio da Srbija zaslužuje još jedan trofej u Dejvis kupu.



Bogdan Obradović

NOLE, NEMOJ DA SE LJUTIŠ!



Bivši selektor Bogdan Obradović zahvalio je Teniskom savezu Srbije što mu je uručio Hilandarsku povelju Svetog Nemanje i rekao da se šalio kad je izjavio da će sa zadovoljstvom probati roštilj u Nišu, aludirajući na Noleta, koji ne želi da menja režim ishrane.

- Stvarno sam se šalio i tom izjavom nisam hteo da povredim Novaka. Iskreno se nadam da je i Đoković to na takav način shvatio. Posle toga se nismo videli, ali znajući njega, mislim da je i on tako razumeo. Mi smo dugogodišnji prijatelji i nikakve zle namere nisam imao - rekao je Obradović.

U razgovoru za Kurir Boća je priznao da mu je čudno to što prvi put posle deset godina nije sedeo na klupi reprezentacije.- To sam normalno prihvatio. Nije mi ništa bilo čudno, to je bio moj posao. Meni je drago da sam s ovim momcima proveo prelepe godine i to je najvažnije. I dalje ću nastaviti da radim za dobrobit srpskog tenisa. Našim teniserima želim da ponovo osvoje „salataru“ i siguran sam da su oni sposobni za to - izjavio je Obradović.

Autor: Milan Nastić