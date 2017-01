MLADI SRPSKI TENISER POKORIO FLORIDU: Kecmanović sa 17 godina osvojio prvi profesionalni turnir

Kecmanović je do prvog profi turnira stigao nanizavši devet pobeda na ovom takmičenju, jer je u glavni turnir ušao iz kvalifikacija. On je ostvario četiri pobede u kvalifikacijama, a potom još pet u glavnom žrebu.



Mladi srpski teniser je do titule stigao tako što je pobeđivao protivnike koji su i znatno stariji od njega i za 400 mesta bolje rangirani na ATP listi. On je u finalu pobedio Šveđanina Kristijana Lindela (26) rezultatom 6:2, 6:2.



Kecmanović je u 2016. odigrao finale singla na turniru iz Fjučers serije i osvojio dubl trofej na profi turniru istog ranga. Miomir je trenutno je na 801. mestu ATP liste, a trijumf na Floridi doneće mu veliki skok na ovoj listi.

Autor: Kurir sport